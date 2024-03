– Betydningen kan være stor. Jeg tror spesielt City ikke har råd til å tape, sier Nils Johan Semb til VG.

Den tidligere landslagssjefen var til stede på Emirates da lagene møttes i London tidligere i sesongen. Da vant Arsenal 1–0.

10 runder før slutt er det en sjelden tittelkamp mellom tre lag, hvor bare ett poeng skiller serieleder Arsenal, Liverpool og City.

NILS JOHAN SEMB OG PAPPA ØDEGAARD Ekspert Nils Johan Semb avbildet i dialog med Hans Erik Ødegaard i fjor høst.

– Uavgjort tror jeg vil være et gunstig resultat for Liverpool. For at City skal ta en ny tittel, tror jeg de må vinne. Taper City, tror jeg de er i mest trøbbel. Liverpool har et par enkle kamper de fort kan ta seks poeng i, og da kan det bli en luke ved et eventuelt City-tap, mener Semb.

I oktober gikk en takling fra Mateo Kovacic hardt utover Ødegaard, men nordmannen kom seg på bena og bidro til at rødtrøyene tok tre viktige poeng.

Eksperten tror at de norske profilene igjen vil spille en sentral rolle når lagene møtes. Før matchen er Haaland toppscorer i Premier League med 18 nettkjenninger, mens lagkamerat Oscar Bobb (20) har fått gjennombruddet sitt denne sesongen.

På motsatt side vil Ødegaard lede Arsenal som kaptein.

– Martin er veldig sentral i Arsenal. Han er både tilrettelegger og målscorer. Sammen med Bukayo Saka (22) er han den største trusselen de har. Det er en faktor som kan avgjøre. Så tror jeg jo at Haaland kan avgjøre kampen, sier Semb, før han utdyper:

– I toppkampene får ofte City kontringsmuligheter hvor Erling får plass. Der han kanskje er på sitt beste. Så nordmennene er svært viktige.

Under Norges landslagssamling i Oslo fikk Haaland spørsmål om Ødegaard ville forsterket City.

– Det tror jeg. Det er en god spiller. Men han har akkurat signert en ny kontrakt, så det er ikke et tema. City har mange av de beste spillerne i verden, og det kommer vi til å ha langt frem i tid, uttalte Haaland.

Søndag klokken 17.30 er jærbuen en av de største attraksjonene for millioner av seere da matchen på Emirates sparkes i gang, noe Semb ser frem til.

– Det er en herlig tittelkamp som har levd hele sesongen. Det er veldig uvanlig med tre lag som ligger så tett. Jeg tror også, ut ifra kampprogrammene, at den vil leve til sesongslutt. Jeg kan egentlig ikke huske sist vi hadde en lignende tittelkamp. Jeg tror også storkampene, som denne, vil ha mye å si.