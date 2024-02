Guardiola kom med kommentaren i desember etter VM i Qatar i 2022 da han begrunnet utelatelsen av Phillips fra troppen til ligacupkampen mot Liverpool.

City-sjefen mente 28-åringen kom tilbake «overvektig».

På pressekonferansen før kampen mot Brentford tirsdag sa Guardiola at han angrer.

- Jeg er så lei meg. Jeg har bedt ham om unnskyldning, sier City-manageren.

UTLÅN: Kalvin Phillips er utlånt fra Manchester City til West Ham denne sesongen. Foto: PAUL ELLIS / AFP / NTB

I et intervju tidligere denne måneden uttalte Phillips, som er utlånt til West Ham, seg om hvordan kommentaren gikk inn på ham.

– Jeg var ikke uenig med ham, men det var åpenbart en smell for selvtilliten og hvordan jeg følte meg i Manchester City. Min familie var heller ikke fornøyde med det, spesielt moren min, sier Phillips ifølge ESPN.

Guardiola understreker at han snakket med Phillips før han kommenterte vektøkningen offentlig. Han innser likevel at han gikk for langt.

- Jeg snakker aldri med media før jeg har snakket med spilleren. Men ja, jeg er lei meg, sier City-manageren.

