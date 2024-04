– Naturligvis skuffet, fortvilet og misfornøyd med deler av prestasjonen og resultatet. Vi er nødt til å se på det. Vi slipper til for mye sjanser imot, sier Vålerenga-back Vegar Eggen Hedenstad til TV 2.

I Eliteserien i fjor vant Vålerenga bare to hjemmekamper. Den vonde trenden fortsetter i 2024: Nå har det blitt ett poeng på de to første kampene på Valle.

Vegar Eggen Hedenstad Vålerenga-spiller

– Har det blitt en mental greie? Hvordan spiller den statistikken inn?

– Jeg kan bare snakke for meg selv, jeg tenker ikke noe på det. Man gleder seg til kamp. Vi skaper egentlig mer enn nok til å score mer enn ett mål i dag. Vi har selvfølgelig ambisjoner om å vinne og rykke opp. Det er vi enige om, så er det ikke alltid så enkelt å få til det.

Vålerenga har nemlig ikke hatt noe god sesongstart etter nedrykket fra Eliteserien.

1–1-hjemme mot underdog Sogndal

2–1-seier borte mot Raufoss

1–3-tap for Stabæk søndag

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er ikke imponert over sesongstarten.

Norsk fotball, søndag 14. april Vis mer ↓ Eliteserien: Viking – Brann 1–1 Molde – Kristiansund 2–0 Odd – Sandefjord 2–2 Rosenborg – HamKam 1–0 Tromsø – Haugesund 0–1 Lillestrøm – Bodø/Glimt kl. 19.15 Obos-ligaen: Vålerenga – Stabæk 1–3 Resten av runden spilles mandag.

– Uavgjort mot Sogndal og tap mot Stabæk her. Vålerenga bør spasere seg til et opprykk i denne svake Obos-ligaen som er denne sesongen. De prøver å fortelle omverdenen det er så himla tøft å spille i Obos og at det blir vanskelig å rykke opp. Men den kan vi ikke gå med på, sier han under TV 2s FotballXtra og fortsetter:

– Vålerenga bør rykke opp uten noen som helst problemer. Den starten, hvis de taper for Stabæk i dag, har vært alt annet enn god, sier Mathisen.

Jesper Mathisen TV 2-ekspert og tidligere fotballspiller.

TV 2-ekspert Yaw Amankwah kaster seg på Vålerenga-slaktet.

– Jeg har en påstand om at det har knapt vært noe lag i norsk fotball noensinne som trenger færre sjanser mot seg for å slippe inn mål enn Vålerenga. Det er helt utrolig, sier eksperten.

– Noe av det kommer av dårlig forsvarsspill. Men antall sjanser de trenger imot seg for at det skal bli baklengs, er nesten sensasjonelt, legger han til.

Yaw Amankwah TV 2-ekspert og tidligere fotballspiller.

Ifølge NTB var det 19–10 i avslutninger i favør Vålerenga.

Elias Hagen mistet ball i en stygg posisjon i Vålerenga-forsvaret etter bare fem minutter og da fikk Stabæks Bassekou Diabate en grei jobb med å sette inn 1–0.

Mees Rijks utlignet like før pause, men to marerittminutter etter timen spilt ødela for hjemmelaget.

Stabæk-forsvarer Kasper Pedersen scoret i 59. og 61. minutt – begge etter et hjørnespark.