Dagen etter cupoppturen mot HamKam, kommer Vålerenga med en nedslående nyhet.

Ifølge klubben er det små sjanser for at han kommer tilbake som fotballspiller etter den alvorlige kneskaden han pådro seg i fjor.

I oktober røk stortalentet korsbåndet, leddbåndet og nerven på yttersiden av kneet da han spilte andrelagskamp mot Fram Larvik i PostNord-ligaen.

Legene ga 50 prosent sjanse for comeback, men til tross for operasjon og iherdig opptrening viser nye undersøkelser at han fortsatt har en veldig lang vei å gå.

Funksjonen i ankelen er fremdeles ikke tilbake etter den alvorlige skaden.

– Dette er først og fremst en brutal beskjed for Jacob, og i tillegg veldig leit for oss som klubb. Han er et av de største talentene Vålerenga har hatt, og tok Eliteserien med storm høsten 2022, sier sportssjef Joacim Jonsson i en pressemelding.

19-åringen gir likevel ikke opp håpet om å spille fotball igjen. Han søker nå studier, blant annet en bachelor i idrett og samfunn på Norges idrettshøgskole.

– Jeg innser selvsagt at jeg må ha en plan til, men jeg vil i hvert fall gjøre det jeg kan for å være en av dem som klarer det umulige, sier Dicko Eng.

Han legger til at det «finnes noen lyspunkter i livet».

– Håpet, fansen, støtteapparatet, familie og venner er utrolig viktig for meg nå, men det største lyspunktet i denne utfordrende tiden er at samboeren min og jeg skal bli foreldre i begynnelsen av september. Det gleder vi oss veldig til.

