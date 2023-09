Cupaskeladden Kjelsås yppet seg mot overmakten – Molde til cupfinalen

GREFSEN (VG) (Kjelsås – Molde 0–1) Publikum gispet da Leo Bech Hermansen (20) hamret ballen i tverrliggeren, men Molde ble til slutt et nummer for store for årets cupsensasjon.