– Wow! For en avslutning, og for et vidunderlig ungt talent Kobbie Mainoo er, skriver tidligere England-storscorer Gary Lineker på X.

Mainoo spilte hele kampen mot Wolverhampton torsdag kveld og etter en ellevill annenomgang sto han for en sensasjonell soloprestasjon da han sikret 4–3-seier syv minutter ut i overtiden – og det etter at Wolves hadde utlignet på overtid.

Unggutten har i løpet av rekordtid etablert seg i førsteelleveren til United-sjef Erik ten Hag og står siden starten av desember med åtte kamper fra start.

– Han er alt en moderne midtbanespiller må være, sier ten Hag om juvelen.

Manchester Evening News United-ekspert Samuel Luckhurst kaller Mainoo «praktfull» og skriver dette om måten United vant dramaet på og ekstasen etterpå:

– Det er trolig den beste følelsen i sport.

– Kobbie Mainoo er en j... superstjerne. Han fortsetter bare å levere, skriver BBC-journalist Alex Turk.

Ikke bare skrytes torsdagens matchvinner opp i skyene. Det holdes heller ikke tilbake på sammenligningene:

– Han gir meg vibber til Clarence Seedorf, sier Manchester United-legenden Rio Ferdinand til TNT.

– Han minner meg om Jude Bellingham. Måten han spiller på, måten han fremstår på banen og målet han scoret. Måten han feiret på også. Det er nesten nøyaktig det samme som Bellingham gjør, sier mangeårig landslagsspiller for England og nåværende TV-ekspert, Karen Carney.

Også lagkameratene var full av lovord om overtidshelten:

– Han er utrolig. Han er bare 18 år, og jeg trodde jeg var ung, sier to år eldre Rasmus Højlund.

– Alle guttene snakket om ham da jeg kom hit og sa at han er et talent utenom det vanlige, fortsetter Højlund.

– Han er et stort talent. Jeg har sett ham spille for U18-lagene, og for et par år siden nevnte jeg navnet Kobbie. Vi visste ikke at han skulle være et slikt talent og en slik spiller, sier United-kaptein Bruno Fernandes til TNT.