Spillet ble stoppet i det 38. minutt av dommer Fabio Maresca etter at Udinese-supporterne over en lengre periode hadde rettet apelyder mot Milan Mike Maignan i den VGTV-sendte kampen. Du kan se kampen her.

– De idiotene som nå fortsetter å skrike i retning Maignan, de sørger for at dette må stoppes, sier VGTV-kommentator Vegard Aulstad.

Behandlingen førte til at Milans spillere i fellesskap forlot banen i raseri.

FORLATER BANEN: Milan superstjerne Olivier Giroud snakker med en Udinese-spiller og reagerer på rasistiske tilrop mot Mike Maignan. Foto: JENNIFER LORENZINI / Reuters / NTB

Udinese-supporterne fikk en klar advarsel og beskjed om å slutte med de rasistiske ytringene etter at Maignan først hadde klaget til dommer Maresca.

– En selvfølgelig naturlig frustrert Maignan som ikke skal oppleve dette rusler i garderoben, sier Aulstad under kampen.

De fortsatte imidlertid på samme måte og dermed valgte kamplederen å stoppe kampen.

Hjemmesupporterne fortsatte å pipe mot Maignan hver gang han mottok ballen. 28-åringen har 13 landskamper for Frankrike.

Spillet ble gjenopptatt etter omtrent fem minutter. Milan ledet da takket være scoringen til Ruben Loftus-Cheeks i det 31. minutt.

SCORET: Ruben Loftus-Cheek scoret lørdag kveld. Foto: Alessio Marini/IPA Sport / ipa-a / Pa Photos / NTB

Lazar Samardzic utlignet imidlertid for hjemmelaget tre minutter før pause.

Det sto 1–1 til pause.

Florian Thauvin sendte hjemmelaget i føringen 2–1 etter 62 minutter. 20 minutter senere var det Milan som jublet for scoring og 2–2.

Også i spansk fotball har rasisme vært et problem. Real Madrid leverte en anmeldelse om hatkriminalitet etter at stjernespiller Vinicíus Júnior påsto han fikk rasistiske tilrop mot seg under en kamp mot Valencia i fjor: