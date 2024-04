I år er det likevel en klar favoritt i Obos-ligaen. Så får vi se om den favoritten klarer å innfri.

De to beste rykker opp, nummer 3–6 spiller kvalifisering om opprykk, nummer 14 spiller nedrykkskvalifisering, og nummer 15 og 16 rykker rett ned.

Her er VGs tabelltips – samt en kjapp replikk fra TV 2s Obos-ekspert Amund Lollik Lutnæs om hver klubb.

1. Vålerenga

Alt annet enn opprykk er selvfølgelig oppsigelsesgrunn for både spillere og ledere. Det kan ikke gå galt for Vålerenga. Standarden bør være Branns «Obos er for lett» i 2022. Den sangen bør Klanen overta i 2024.

Klubben vil savne målgarantisten Andrej Ilic, men Enga har så mange kvalitetsspillere at oppholdet på nivå to bør bli så kort som det er mulig.

Stallen kunne nok ha vært bredere, men midtbanen holder definitivt Eliteserie-klasse og vil trolig boltre seg Norge rundt.

Geir Bakke og Petter Myhre rykket rett opp med Lillestrøm i 2019, så de har det «inne». Og supporterne holder som kjent øverste nivå.

Syndebukken fra kvaliken, Christian Borchgrevink, blir kaptein og nøkkelspiller.

– Jeg har veldig tro på Daniel Håkans. Amund Lollik Lutnæs om Vålerenga-spilleren

2. Stabæk

Bob Bradley ble med Stabæk ned, og sønnen Michael (36) har også flyttet til Norge og blitt hans assistent. «Byggmester Bob» er en trener i internasjonal toppklasse.

Mange spillere er forsvunnet siden nedrykket, men det er også hentet inn spennende nykommere, som Magnus Christensen fra Haugesund og et par amerikanere. Og Kristian Fardal Opseth, som skjøt Bodø/Glimt til opprykk i 2017, er hentet fra Sarpsborg. Nå skal Kaupanger-karen prøve på det samme i Stabæk.

Kapteinen Nicolai Næss blir veldig viktig også i 2024.

– Obos-ligaen har aldri hatt en så stor profil som Michael Bradley. Lollik Lutnæs om Bradley junior

3. Kongsvinger

KIL fremstår nå som et mønsterbruk av en fotballklubb og var ikke så veldig langt unna opprykk i fjor.

Rykket opp til nivå to i 2021 og har siden kommet på kvalikplass to ganger. KIL er kanskje enda sterkere i år.

Johan Wennberg, 32 år, fra Arvika, har gått gradene i KIL og er nå blitt permanent hovedtrener.

Og om noen lurte: Ja, Obos-legenden Adem Güven (38) holder fortsatt koken!

– KIL-sjef Espen Nystuen kjenner Obos-ligaen som sin egen baklomme. Lollik Lutnæs om Kongsvinger

4. Aalesund

Er absolutt en av klubbene som kan rykke direkte opp om alt går på skinner. Men Christian Johnsens menn har ikke imponert i oppkjøringen. Aller verst var sjokktapet for nivå fire-laget Træff før påske. Aalesund kan komme til å hente forsterkninger før streken settes natt til 4. april.

En rekke spillere er borte siden nedrykket, blant annet kapteinen David Fällman, Kristoffer Ødemarksbakken og Erlend Segberg (som blir på øverste nivå takket være overgang til Fredrikstad). Claudio Braga fra Moss FK kan bli en hit.

– Jeg ser på Christian Johnsens AaFK som en utfordrer til direkte opprykk. Lollik Lutnæs.

5. Bryne

Først var Bryne ille ute og kjempet om å unngå nedrykk, så kom en glitrende høstsesong der Jærens stolthet kom inn i opprykkskvalifiseringen.

Bryne har solgt juvelen Tobias Guddal til Tromsø, men ellers ser det bra ut – blant annet med Jon-Helge Tveita tilbake etter mange år borte. Robert Undheim er tradisjonsbæreren med 210 kamper i Brynedrakten siden 2014.

Jærbuene slo nabo Sandnes Ulf 2–0 i oppkjøringskamp før seriestart.

– Kevin Knappen vet hvilke knapper han skal trykke på. Lollik Lutnæs om Bryne-treneren

6. Ranheim

Drøssevis av kjente trøndernavn både utenfor og på banen i 2024. Per Ciljan Skjelbred kan bli en leder begge steder.

Utenfor banen har vi navn som Kåre Ingebrigtsen, Kolbjørn Selmer, Pål André Helland, Christian Eggen Rismark, Frank Lidahl og Michael Karlsen.

Derimot har klubblegenden Mads Reginiussen lagt opp. Gustav Mogensen og Philip Slørdahl er to bra tilvekster.

– Ranheim har en veldig trøndertung ledelse. Amund Lollik Lutnæs om alle kjente trøndere i Ranheim.

7. Sogndal

De to første årene under Tore André Flo har endt med 7.-plasser. Sogndal ser ikke ut til å bli noe bedre i år.

Sogndal har mistet mange målpoeng fra 2023 med Sondre Ørjasæter, Jónatan Ingi Jónsson og Valdimar Ingimundarson. Martin Høyland er en bra tilvekst. Og saft suse – Sogndal har skuffet i sesongoppkjøringen.

Stallen er tynn. Til treningskampen mot Brann hadde Flo bare 11 spillere på proffkontrakt å velge mellom. Oskar Borgthorsson og Kasper Skaanes er blant de skadeplagede spillerne.

– Med Tore André Flo er det blitt to 7.-plasser på rad. Lollik Lutnæs om Sogndal-treneren.

8. Lyn

Lyn har vært gode i oppkjøringen, men den nyopprykkede klubben skal ha god flyt om de skal kjempe om eliteserieplass. Derimot tror vi ikke kommer til å være i «sumpa» i comebacksesongen.

Lyn er en klubb med stolte tradisjoner, og nå kan supporterne endelig glede seg over toppfotball igjen. Henrik Kristiansen (på lån i fjor høst), Tobias Myhre (fra Strømmen) og Adrian Berntsen (fra Notodden) er hentet. Stopperen William Sell blir en nøkkelspiller.

Klubben har slitt med både trenings- og kamparena i hovedstaden.

Allerede 20. april kommer Vålerenga til Ullevaal, det første seriemøtet mellom Oslo-klubbene siden 2009.

– Jan Halvor Halvorsen kjenner Obos-ligaen på godt og vondt. Lolllik Lutnæs om Lyn-treneren.

9. Start

I Start går det meste på skeive. Det startet med at de «glemte» å slå på varmen til kvalikkampen mot Bryne i november – og tapte 0–3 på walkover. Så på nyåret sto de plutselig uten permanent daglig leder, styreleder, sportssjef, hovedtrener, assistenttrener og mer til.

Luc Mares er solgt til HamKam og flere andre spillere er borte. Sivert Sira Hansen tar spranget fra Mandalskameratene og nivå fire og trolig rett inn i startoppstillingen. Jesper Gregersen er en spennende spiller.

1–7-tap mot nyopprykkede Egersund ble en realitetssjekk for Start.

– Azar Karadas får en knallvanskelig jobb. Lollik Lutnæs om den nye Start-treneren.

10. Moss

I Østfolds tredje beste fotballby klarte Moss å holde seg den første sesongen tilbake i det nest mest celebre selskapet. Mest takket være en veldig god vårsesong ble det til slutt 10. plass.

Toppscoreren Claudio Braga (ti mål) har forsvunnet til Aalesund, og Sebastian Pedersen (ni mål) får økt ansvar.

Moss FK har på mange måter måttet begynne å bygge klubb fra bunnen av. Få tar flere poeng per million kroner i budsjett. Thomas Myhre gir virkelig tilbake til moderklubben.

– De gjorde sin beste signering da de forlenget med Thomas Myhre ut 2027. Lollik Lutnæs om Moss FK-treneren.

11. Sandnes Ulf

Bjarne Berntsen er borte, men Sandnes Ulf har fått en spennende ny trener i Thomas Pereira, som kjenner distriktet ut og inn både som spiller og trener.

De lyseblå har hentet det tidligere Juventus-talentet Vajebah Sakor, som etter hvert har blitt 27 år og har masse erfaring fra både utlandet, Eliteserien og Obos-ligaen.

Tommy Høiland er der fortsatt og beviste i fjor at han fortsatt kan. Espen Hammer Berger er klippen i et forsvar som kan få kjørt seg i 2024.

– Thomas Pereira får store sko å fylle etter Bjarne Berntsen. Lollik Lutnæs om den nye Ulf Sandnes-treneren.

12. Åsane

Åsane gjorde grep midtveis i sesongen 2023. Det gjorde at plassen på nivå to ble reddet med fire poengs margin.

Ole Martin Kolskogen (bildet, fortsatt bare 23 år) er blitt permanent Åsane-spiller og blir ekstremt viktig i 2025.

Keeperen Idar Lysgård er borte fra i fjor (foreløpig er det uklart hvor han ender). Åsane mistet Mame Mor Ndiaye til KFUM Oslo i påsken (ni mål i ligaen 2023).

– Åsane kjøpte seg ut av problemene i fjor sommer Lollik Lutnæs.

13. Raufoss

Det kryr av tidligere Raufoss-spillere rundt i norsk fotball. På Toten møtes en mer eller mindre ny gjeng i januar hvert år.

Raufoss har i vinter mistet fire mann til Eliteserien: Sivert Westerlund (Godset), Gard Simenstad (HamKam), Loris Mettler (Sandefjord) og Markus Johnsgård (Tromsø). Andreas Helmersen til Egersund også et tap.

Har sterke hodespillere i den bakre treeren, og den latviske landslagsspilleren Eduards Emsis har stor drivkraft på midten. Men det er tvilsomt om de gul-sorte har klart å erstatte dem som har blitt borte.

– Sveitseren går rett inn på Sandefjord-laget. Det viser hva Raufoss mister. Lollik Lutnæs om Loris Mettler.

14. Levanger

Et lag blottet for stjerner seiler på opprykksbølgen. Slapp inn bare 17 mål i fjor på nivå tre.

Er avhengig av en god start – for høsten blir som regel tøff for nyopprykkede lag. Det er fare for at tidligere Godset-keeper Morten Sætra får mye å gjøre.

Jo Sondre Aas er spillende assistenttrener og tilbake i klubben han rykket ned med i 2018.

– Per Verner Rønnings menn gikk gjennom Post Nord-ligaen uten å tape en kamp. Lolllik Lutnæs om Levanger.

15. Mjøndalen

Var i Eliteserien så sent som i 2021, men siden har det gått nedoverbakke for de tradisjonsrike bruntrøyene. Endte på den siste plassen av dem som reddet Obos-kontrakt sist sesong.

– Fargeklatten som har bleknet. TV 2-ekspert Amund Lollik Lutnæs (bildet) om Mjøndalen.

16. Egersund

Et helt bekjentskap på nivå to i norsk fotball – velkommen! Egersund har brukt mye tid og penger på å komme dit, og nå gjelder da å unngå at det går rett ned igjen. Kjell André Thu lyktes med opprykk i sin første sesong.

Supporterne har fått orden på hjerterytmen etter høstens vanvittige avslutning: Egersund vant 5–0 hjemme mot Vard, mens Lyn vant hele 10–1 mot Fram Larvik. Opprykket ble sikret med ett måls differanse!

Vant 7–1 over Start, men fikk juling av Bryne i oppkjøringen.

– Bjørn Mæland var utrolig viktig for opprykket i fjor. Lollik Lutnæs om den tidligere Odd-spilleren som tok veier ned to divisjoner.

Vil du lese mer om norsk fotball? VGs store klubbmagasin om Tromsø IL inneholder 100 sider med reportasjer, gode historier og fakta om klubben. Magasinet kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)