– Det var helt nytt for meg.

Ordene kommer fra tidligere toppdommer Per Ivar Staberg.

Han fulgte engasjert med på toppkampen i Premier League mellom Liverpool og Manchester City søndag.

Dypt inn i overtiden gikk Liverpools Alexis Mac Allister i bakken etter et spark i brysthøyde fra City-spiller Jéremy Doku.

Ifølge Viaplay kalte VAR-dommerne det «uunngåelig kontakt».

Se situasjonen her:

– Doku lar ballen sprette, og det er supertabben hans istedenfor å ta den med en gang. Da kommer Mac Allister, tar ballen og blir sparket, forklarer Staberg til VG.

– Uunngåelig kontakt. Har du hørt det bli nevnt før i dommersammenheng?

– Nei, det var helt nytt for meg. Jeg liker å tro at jeg er oppdatert selv om jeg er ferdig med å ødelegge kamper hver helg. Det er mange aktive dommere som jeg har snakket med, som har aldri hørt om begrepet.

Staberg er flere ganger tydelig på at han mener det er en klar straffe.

Han mener også det er «klar og tydelig» (dommerfeil), som er et kriterium for at VAR-dommerne kan gripe inn i en situasjon.

– Hvorfor VAR ikke ser det ... De vurderer det helt sikkert som at det ikke er klart og tydelig. Det må være forklaringen. Det kan ikke være en annen forklaring, sier Staberg.

Kyle Walker har uttalt seg mandag om straffesituasjonen.

– Jeg synes dommeren dømte det veldig, veldig bra. Når du har Anfield og stemningen der rundt der så kunne han bli tatt av presset, men dette viser erfaringen hans og hvorfor han er sett på som en av, om ikke den, beste dommeren i landet og i verden, sier Manchester Citys høyreback til Sky Sports.

– Så du synes ikke det er et straffespark?

– Det er ikke opp til meg å bedømme. Uansett hva jeg sier så vil jeg bli beskyldt for løgn. VAR sjekket det og kom til den konklusjonen, det er alt jeg har å si.

Synes du kontakten mellom Doku og Mac Allister er «uunngåelig»? Nei, langt ifra! Ja, den er uunngåelig!

Tidligere Premier League-dommer Dermot Gallagher sier i sin dommeranalyse hos Sky Sports at det er «enkelt» å gi straffe i situasjonen.

– Hvis du dømmer straffe, er det ingen som sier noe på det.

– VAR er sikker på at Doku er først på ball, så de velger å gå med den opprinnelige avgjørelsen som er ingen straffe, sier Gallagher.

I samme Sky Sports-studio sier tidligere fotballspiller Sue Smith at det er straffe.

– Det er frispark alle andre steder på banen, sier Smith.

– Jeg trodde VAR skulle sende dommeren til skjermen for å se om igjen. Det er ganske vanskelig å se fra dommerens vinkel.