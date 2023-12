– De ble utspilt fra start til slutt. Skuddstatistikken i seg selv er forbausende. De kan kanskje tenke på prestasjonen som et engangstilfelle. De blir jo ikke spilt ut så ofte. Men jeg mener Guardiola har veldig mye å tenke på for å unngå at det blir slik over en lengre periode.

Det sier Simon Bajkowski, Manchester Evening News’ sjefskribent på City-stoff, til VG.

Han var mildt sagt overrasket over responsen fra Pep Guardiolas menn i 1–0-tapet for Aston Villa onsdag kveld, etter en drøy måned lang periode uten seier i ligaen. En slik rekke uten seier har ikke skjedd på syv år.

Den regjerende mesteren kommer fra tre uavgjortresultater mot henholdsvis Chelsea, Liverpool og Tottenham. Alle kampene var jevne og City kunne like gjerne vunnet.

Men mot Aston Villa var det annerledes:

I Citys tredje tap for sesongen gir skuddstatistikken et enkelt, men på mange måter godt bilde av kampen.

Hjemmelaget hadde 22 skudd hvorav syv på mål, mens gjestene hadde to skudd på mål hele kampen gjennom.

Med andre ord var Haalands to sjanser Manchester Citys beholdning. To sjanser Guardiola for øvrig kommenterte utfallet av overfor VG onsdag kveld.

Et Pep Guardiola-lag i topp fem-ligaene har heller aldri avsluttet så få ganger i løpet av en kamp, ifølge Opta.

Pep Guardiola innledet med å rose Aston Villa, da han stilte til pressekonferanse sent onsdag kveld.

– Men det er min jobb å finne en måte å snu det på. I alle år har vi klart å finne en måte å vinne kamper. Om vi spiller bra, men også når vi spiller dårlig. Men nå sliter vi. Vi må endre dynamikken. Vi må vinne så fort som mulig, sier han.

En journalist påpekte at det mot Aston Villa så ut som en langt verre prestasjon enn det har vært i de foregående uavgjortresultatene.

Guardiola sier at førsteomgangen ble alt annet enn det de hadde snakket om og planlagt for. Han føler de hevet seg etter pause.

– Men vi fant ikke spillerne som kunne gi oss den målgivende pasningen, eller det innlegget. Vi hadde følelsen av at vi ikke skulle klare noe. Det savnet vi.

Det ble også gjort et poeng ut av at Rodri – regnet for å være blant verdens beste i sin midtbaneposisjon – mot Aston Villa var ute med karantene for andre gang i år.

Spanjolen sonet i to ligakamper for et rødt kort i september. City tapte begge. Han var utilgjengelig mot Aston Villa som følge av fem gule kort.

Før Aston Villa-kampen publiserte spanske AS tall som viser Rodris innflytelse over 150 kamper.

City har en seiersprosent på 73 med ham på laget.

Den faller ned til 56 prosent når Rodri ikke spiller.

Manchester City har ikke tapt de siste 43 kampene med den 27 år gamle midtbanespilleren på banen, ifølge Sky Sports.

UTE MED KARANTENE: Rodri får det gule kortet av dommerne mot Tottenham. Dermed måtte han stå over kampen mot Aston Villa onsdag. Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

Bajkowski i Manchester Evening News tror City hadde behøvd Rodri, men at de vel så mye savner Ilkay Gündogan og Kevin De Bruyne. De to sistnevnte produserte en rekke målpoeng sist sesong.

– Citys styrke har alltid vært midtbanen. Men den ble løpt overende av Aston Villa. Rico Lewis og Julián Álvarez, sammen med John Stones som akkurat er tilbake fra skade, det er ingen god match mot et godt Villa-lag.

– Rodri har stor innflytelse på laget. Men det er andre spillere som også ville påvirket seiersprosenten.

Guardiola sa følgende om Rodris fravær:

– Ja, han er så viktig. Men det er min jobb å finne en løsning på ting når Rodri ikke er der. Mot Villa var det enkelt: Det beste laget vant. Jeg sa til spillerne mine at «jeg vet dere prøvde, dere ville, og det har dere bevist mange ganger». Men nå er ikke resultatene gode, vi er ikke jevne nok til å vinne kamper. Jeg må tenke, jeg må sove på det, jeg må se kampene og reflektere, sier City-manageren.

Det bør komme to gode anledninger til å slå tilbake for både Haaland og City. Kommende helg venter lille Luton på bortebane. 16. desember får de besøk av Crystal Palace.