Det bekrefter Vålerenga på sine nettsider onsdag.

57-åringen er nå konsernsjef i Bane NOR og har vært administrerende direktør i Norsk Tipping.

Han var kringkastingssjef i NRK fra 2013 til 2022.

– Jeg har gått på Vålerenga-kamper hele livet. Jeg er fra Groruddalen og lært opp i ung alder. Så får vi se hva årsmøtet sier. Men jeg vil gjerne bidra til at Vålerenga igjen blir et topplag i Norge, sier Thor Gjermund Eriksen til VG.

– Er det grunnlag for det?

– Jeg har et Vålerenga-hjerte og mener at et alltid er grunnlag for det!

Forlagssjef i Kagge, Tuva Ørbeck Sørheim, har vært styreleder i Vålerenga Fotball Elite siden 2021.

Vålerenga rykket ned til Obosligaen etter 2023-sesongen.

Valg av nytt styre foregår på årsmøtet 5. mars. Vervet som styreleder i Vålerenga Fotball Elite er et frivillig ubetalt verv.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Vålerenga Fotball Elite: Vis mer ↓ Thor Gjermund Eriksen (Leder, 2 år) Ine Hope Karlsen (nestleder, 1 år) Tore Krogstad (styremedlem, 2 år) Frida Blomgren (styremedlem, 2 år) Einar Greve (styremedlem, 1 år) Marianne Eskeland (vara, 1 år)

Eriksen er innstilt som ny styreleder i Vålerenga Fotball Elite (klubben). Tidligere VIF-direktør og generalsekretær i NFF, Kjetil Siem, er arbeidende styreleder i Vålerenga Fotball AS (aksjeselskapet).