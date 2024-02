– Det er jo en kjærlighetssorg!

Rune Andersen er mest kjent for å få folk til å le. Nå er det fotballaget i hans hjerte som har fått ham selv til å grine.

22 fotballegger, heile byens kjæledegger, stimer fram som yr makrell.

Rune Andersen var selv med på å synge linjene i den kjente Start-sangen.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

De siste årene har ting handlet mindre om makrell, og mer om intriger, maktkamp, utenomsportslig bråk, penger ut av vinduet og en frossen kunstgressmatte.

VG ble med på skjebnemøte med en splittet klubb, for å få svar på om det noen gang skal lykkes for Start.

– Langt der inne har jeg et varmt hjerte for klubben. Kanskje kan vi finne tilbake til hverandre igjen, men jeg ser ikke helt hvordan akkurat nå, sier Rune Andersen.

En av Norges mest kjente komikere sitter på en restaurant i Markens. Sørlandets hovedgate er denne torsdagen preget av bar asfalt og noen plussgrader som gir følelse av vår.

Det er snart syv år siden komikeren gjorde det slutt med favorittlaget sitt. Mot slutten av 2017-sesongen fikk Steinar Pedersen fyken som Start-trener.

Rike investorer hadde tidligere samme sesong kommet inn og begynt å gjøre sitt avtrykk på laget. Nå var Pedersen veid og funnet for lett.

Det gjorde også at Erik Ruthford Pedersen, pappa og Start-legende, trakk seg.

– Da var begeret fullt for min del. Det var så kjipt. Da sa jeg at Starts største problem er likegyldighet, og det har de oppnådd. For min del og for veldig mange andre, sier Andersen.

Bakgrunn: Hendelser i Start de siste årene Vis mer ↓ 2017: Fem investorer danner aksjeselskapet Start En Drøm. Målet er å spytte inn 40 millioner over ti år for å hjelpe Start å stabilisere seg på norsk fotballs øverste nivå. Tor-Kristian Karlsen blir ansatt som sportslig leder. Støtteapparatet rustes også opp, blant annet med Morten Aa Djupvik som HR-leder. Klubben bytter logo. Start-vimpelen er historie og byttes ut med det som skal være en løve. Avgjørelsen vekker sterke følelser. Steinar Pedersen får sparken som trener. Mark Dempsey blir mot slutten av året ansatt som ny trener. 2018: Klubben henter inn et tosifret antall spillere. Blant andre Niklas Sandberg, Kevin Kabran, Kasper Skaanes og Mathias Bringaker. Daglig leder Even Øgrey Brandsdal slutter på vårparten. Start får en krisestart på sesongen med fire poeng på de første ti kampene. Mark Dempsey får sparken. Han erstattes av Kjetil Rekdal til sommeren. Rekdal får en oppsving på laget, men det holder ikke til å berge plassen. En stor nedtur etter å ha satset mye penger på spillerstallen. 2019: Etter økt misnøye blant de ansatte opprettes en personalsak mot Kjetil Rekdal, kun dager før serieåpningen mot Aalesund. Rekdal nekter å godta klubbens ønske om at han ikke leder laget i serieåpningen. Etter flere dager med offentlig skittentøyvask, er det Rekdal som trener laget. Start taper 0–1, i en kamp hvor storkjøpet Adeleke Akinyemi brekker ankelen og mister resten av sesongen. Rekdal er ferdig i Start noen dager etterpå. Start rykker til slutt opp etter et ellevilt kvalikdrama på Åråsen, hvor Martin Ramsland scorer tre mål på seks minutter. 2020: Corona stenger ned landet og Start permiterer spillerne. Christopher Langeland gir seg som leder i aksjeselskapet. Robin Reed tar over som styreleder. I april slår han alarm og varsler at klubben kun har penger ut juni om dette fortsetter. I samme periode reiser midtstopper Damion Lowe til USA, uten tillatelse fra klubben. Han blir til slutt frigitt. Start rykker til slutt ned etter tap mot Vålerenga på bittelille julaften. 2021: Sindre Tjelmeland får jobben som Start-trener midtveis i sesongen, mens Terje Marcussen ble hentet som daglig leder. Andreas Nielsen hadde blitt valgt som styreleder, men trakk seg etter kort tid på grunn av personlige årsaker. Samtidig jobbet IK Start-styret med å avslutte avtalen med Start En Drøm. Like før jul ble det bekreftet at avtalen var sagt opp. Samtidig blir løvelogoen fra 2017 bestemt fjernet, og den opprinnelige Start-vimpelen skal tilbake. 2022: Det roligste året i denne rekken. Magni Fannberg ble ansatt som sportssjef. Start endte på tredjeplass og tapte mot Kongsvinger i kvaliken. 2023: Start ønsker å kvitte seg med sportslig leder Magni Fannberg. Ifølge Fædrelandsvennen går han og daglig leder Marcussen ikke overens. Den dårlige stemningen fortsetter gjennom høsten, men laget karrer seg til kvalikplass. Den avsluttes brått av en frossen kunstgressmatte fordi varmen ikke var skrudd på. Marcussen går av som følge av hendelsen. Etterhvert er også Fannberg og Tjelmeland ferdige.

Når VG møter kristiansanderen til lunsj, er det noen timer igjen til et ekstraordinært årsmøte skal stemme over hvorvidt de har tillit til det sittende styret eller.

Dette kommer etter at spillerne selv har gått ut i et åpent brev og varslet mistillit mot styret.

Senere på kvelden skal et svært delt årsmøte velte det sittende styret med tre stemmer.

237 stemmer kom inn, seks flere enn antallet stemmeberettigede.

Ikke en gang en enkel stemmeprosess skal gå knirkefritt.

– Jeg har stått utenfor og sett hvordan det ser ut. Det gjør vondt å se. Det er trist å se at hele klubben blir gjort til latter av Fotball-Norge, sier Rolf Daniel Vikstøl.

STOPPERDUO: Rolf Daniel Vikstøl sammen med Jesper Mathisen i 2013. Førstnevnte er nå inne i interimstyret til Start, mens sistemann er ønsket med i klubben av de amerikanske investorene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Til tross for noen sesonger i Viking er det Start-mann han er. Nå blir han valgt inn i det midlertidige styret som skal sitte frem til det vanlige årsmøtet.

Fordi medlemmene ikke har tillit til at det sittende styret kan gjøre jobben i seks uker.

Han peker på noen av problemene:

– Det har vært mye krangling internt i klubben mellom forskjellige ledere. Vi har ikke greid å enes om noe felles retning. Det har gått utover prestasjonene på banen og det har gått utover klubben. Vi har ikke trener, vi har ikke sportslig leder. Vi er en klubb blottet for sportslig kompetanse, sier Vikstøl før han skal inn i møtet.

Man kan snakke om likegyldighet, men nærmere 300 stykker har møtt opp for å følge det spesielle møtet.

Fædrelandsvennen dekker hvert eneste ord som blir sagt. Engasjementet er enormt.

«Jeg tror Matta ville vært oppriktig bekymret» sier tidligere landslagslege Thor Einar Andersen til forsamlingen.

Svein Mathisen, Karsten Johannessen og andre legender nevnes jevnlig i løpet av kvelden. Som en slags påminnelse om at det faktisk er en fotballklubb og ikke et sirkus det er snakk om.

Svein Mathisen - kanskje Starts aller største legende. Her fra 2007 som sportssjef sammen med daværende trener Stig Inge Bjørnebye. Svein Mathisen gikk bort i 2011. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Siden 2017 har lokale helter som Steinar Pedersen og Joey Hardarson forsøkt. Mark Dempsey med Manchester United-erfaring, landslagslegende Kjetil Rekdal og den talentfulle Sindre Tjelmeland har alle prøvd seg - og alle slitt med å etablere Start som et eliteserielag.

Tor-Kristian Karlsen forsøkte seg som sportslig leder. Til og med gullgrossist-leder fra skiverden Morten Aa Djupvik var innom en kort periode.

Over 120 millioner kroner ble pumpet inn i jakten på suksess.

– Vi gikk inn uten en plan. Det har vel litt flåsete blitt sagt at vi spilte Football Manager, og jeg skal ikke si imot det, har tidligere investor Kjetil Aasen uttalt til Fædrelandsvennen.

Da Start En Drøm, som de kalte seg, en etter en forsvant, sto klubben omtrent på bar bakke økonomisk.

KAOS: Kjetil Rekdals avgang i 2019 skapte et enormt medietrykk mot Starts ledere. Her ved styreleder i aksjeselskapet Christopher Langeland, og idrettsklubben Monica B. Grimstad. Sistnevnte er nå inne som styremedlem i det nye interimstyret. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Nå har det rett og slett blitt varslet om økonomisk krise. En egenkapital som er helt borte har ikke stoppet styret fra å kvitte seg med både trener Sindre Tjelmeland og sportslig leder Magni Fannberg.

Nå advares det om poengtrekk og eventuell degradering.

Start har satt i gang sesongen med en spillerutvikler og en fysioterapeut på treningsfeltet.

Håpet er at en avtale med amerikanske investorer skal gå i orden.

Men denne torsdagskvelden i Kristiansand er det, nærmest som vanlig, krisestemning.

– Den største feilen som er blitt gjort var å ansette Sindre Tjelmeland og Magni Fannberg. Det har satt klubben tilbake mange år. Når Island kan få 62 proffer i Europa, må du ikke komme å fortelle meg at det ikke er gode nok spillere her som kan løfte Start. Der har vi hatt helt feil retning i mange år, sier Claus Eftevaag.

Claus Eftevaag (t.v) er en av legendene i Start. Her sammen med Morten Pettersen tilbake i 1991. Foto: Nicolai Prebensen / VG

Den tidligere midtstopperen rister på hodet i en av pausene under årsmøtet.

– Styret har sikkert gjort noen feil, men jeg synes det er fryktelig trist at vi er her i dag. Jeg tror det er veldig uheldig for klubben. Det er ikke lett å drive Start videre, sier Eftevaag.

På den andre siden, bokstavelig og billedlig talt, sitter en rekke medlemmer som mener at nok er nok. Et medlemsopprør av de sjeldne skyller over sørlandsklubben.

Kenneth Mayer og Trond Aukland har blitt ansiktet utad som intiativtakere til mistillitsforslaget.

– Nå har det blitt styrt ræva igjen i enda et år. Derfor gjør vi dette. For å få inn noen som tør å stå for langsiktige mål og ikke er opptatt av kortsiktige prestasjoner, sier Mayer.

– Hva folk i andre landsdeler mener om Start er ikke så nøye for meg, men det er frustrerende og man blir forbannet og trist selv over at det er kaos hele tiden, sier Aukland.

I lengre tid sier de at flere hadde kjent på manglende tillit til styret over tid. Da spillerne sendte et brev om at de ikke hadde tillit, rant begeret over.

– Når vi ser et styre som gjør mange ukloke beslutninger, så er det også en frykt for hva er det neste de finner på. Vi må få inn et styre vi tror på, sier Aukland.

Et nytt styre klappes inn. Børre Fredriksen - mangeårig supporter med en Start-tiger tatovert på armen - skal lede dette midlertidige styre frem til det vanlige årsmøte 6. mars.

Om det finnes noe sånt som vanlige årsmøter i Start.

Tre av de som skal styre nye Start i noen uker fremover: Thom-Helge Henriksen, Rolf Daniel Vikstøl og Børre Fredriksen. Foto: Steffen Stenersen

Nå skal han prøve å finne en avtale med investorene, som kan gjøre økonomien på kort sikt tryggere.

Samtidig skyr en brent Start-supporter ilden, og med historien friskt i minne er frykten hos mange at man nå skal ned den samme veien man har gått i mange år.

Fredriksen mener erfaring fra flere personer i styret vil gjøre ting annerledes denne gangen.

– Klubben er viktigst. Vi kan ikke risikere klubbens fremtid på å prøve noe vi kanskje ikke klarer. Nå må vi samle oss om noe som kan virke en tid fremover, og så må vi se om vi skal ha en langsiktig plan for å klare oss selv, sier Fredriksen.

Torsdag har blitt til fredag når VG følger Starts trening i Sørlandshallen. Fotballhallen fikk nytt kunstgress for noen år siden, men ellers er det lite som har skjedd her på mange tiår.

– Det har vært spesielt. Ideelt sett skal ikke vi blande oss i det som skjer over oss. Så har vi følt oss motarbeidet og ikke følt oss hørt. Sport har ikke stått i fokus, sier nøkkelspiller Eirik Schulze.

OPPGITT: Eirik Schulze er en av nøkkelspillerne i Start, men må ofte bruke tiden sin på å snakke om utenomsportslig kaos. Foto: Steffen Stenersen

Han peker på manglende tilrettelegging, at spillerne ikke har blitt hørt i evalueringer og at kommunikasjonen har vært svak.

Schulze står med Start-vimpelen på brystet, og blir daglig kjent igjen som Start-spiller. Da går praten oftere om kaos enn om kamper.

– Det har jeg merket er veldig slitsomt i lengden. Det har alltid vært noe å ta tak i, men det har toppet seg nå. vi tar gjerne kritikk for sportslige prestasjoner, og det har vi gjort for det har ikke vært bra nok. Men om det er i selskap eller byen må man hele tiden snakke om ting man ikke har peiling på, sier Schulze.

Vi går tilbake til Rune Andersen. Flere ganger de siste årene har han blitt spurt om å synge Start-hymnen før kamp.

Han har takket nei hver gang.

– Jeg savner jo mitt eget engasjement. Men jeg klarer ikke å få det frem.

Kanskje kan et nytt styre, nye investorer og trener Azar Karadas i fremtiden få Rune Andersen og mange andre til å synge for Start igjen.

Det eneste som virker sikkert er at det trengs en del stemming for å skape harmoni i den gamle storheten på Sørlandet.