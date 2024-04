Men manager og Ronny Deila-arvtager Nicky Hayen hadde ingen nordmenn i startoppstillingen foran den viktige hjemmekampen i det tette tittelracet.

Antonio Nusa var henvist til benken etter mye spilletid den siste tiden, mens en suspendert Hugo Vetlesen (24) måtte se kampen fra tribunen etter sitt røde kort i 2–1-seieren borte mot Union St. Gilloise sist søndag.

Club Brügge er i storform og har på usannsynlig vis kjempet seg for alvor inn i kampen om ligatittelen, noe som virket urealistisk før den belgiske toppdivisjonen startet med finalespillet.

Foran nesten 30 000 på tribunene på Jan Breydelstadion onsdag kveld styrte de kampen fra start til slutt og vant komfortabelt 4–0 etter scoringer fra Ferran Jutgla, Michal Skoras, Igor Thiago og Maxime De Cuyper.

Nusa ble byttet inn på stillingen 3–0 og fikk en drøy halvtime. Den fotrappe 19-åringen fra Langhus viste noen lekre detaljer, uten at det resulterte i målpoeng onsdag kveld.

Med bare to poeng som skiller belgisk fotballs to mestvinnende klubber, Club Brügge og Anderlecht, med fem serierunder å spille er det duket for et dramatisk tittelrace til siste slutt.

Sistnevnte vant 3–0 mot Cercle Brugge onsdag og beholdt dermed tabelltoppen.

Lagene møtes på Anderlechts hjemmebane i nest siste serierunde. Så gjenstår det å se om det blir Nusa og Vetlesen og deres Club Brügge eller Kristian Arnstad og hans Anderlecht som vinner til slutt.