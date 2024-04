– Nå er jeg klar. Jeg har hatt litt trøbbel og jeg har klødd etter å komme tilbake. Nå er jeg tilbake og jeg føler meg bra, sier Erling Braut Haaland i et intervju med blant andre Manchester Evening News.

Nordmannen er tilbake igjen etter å ha slitt med en muskelskade.

Haaland sier han og laget er klare for å angripe de siste «fem finalene» som gjenstår for Manchester City i det som virker å bli et race mellom to lag.

City står med 79 poeng.

Arsenal med 80 poeng.

Haaland og City har én kamp til gode.

– Det er fint, det er akkurat som forrige sesong. Dette er kanskje den aller mest spennende tiden å være fotballspiller, sier spissen fra Jæren.

– Det er ikke så mange som kan relatere seg, men dette er hvorfor jeg spiller fotball. Følelsen før kampen hvor man er litt nervøs. Det er fantastisk og det er derfor jeg elsker fotball, sier 23-åringen.

Haaland kom inn i helgens Premier League-kamp mot Nottingham Forest hvor han scoret sitt 21. ligamål for sesongen.

Hvem tar tittelen i PL denne sesongen? Arsenal Manchester City Liverpool

I fjor ble det full pott med The Treble for Pep Guardiolas gutter.

– Så mange av disse gutta har gjort det før. Det handler om å holde hoet kaldt og ikke ville for mye, sier Haaland.

Hvem vinner Premier League? Kom med ditt tips her: