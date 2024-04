– Jeg var så frustrert etter kampen. Det boblet inni meg. Jeg ser jo denne kampen som bergenser og Brann-supporter, sier Jonas Grønner til VG.

Han er tidligere U21-landslagskaptein og nåværende fotballekspert for Bergensavisen.

Nå går han ut og hyller Fredrikstad etter den kontroversielle kampen søndag.

Stopp i spillet grunnet FFK-spillere som gjentatte ganger lå nede med skader og kramper gjorde hjemmefansen illsinte.

– De la seg ned nesten hver gang de fikk muligheten. Jeg har ikke vært med på noe slikt før, sa Brann-spiller Niklas Wassberg ifølge BT.

Grønner mener, etter å ha lagt egne klubbfølelser til side, at Fredrikstad gjorde alt rett.

– For meg handler det om å gjøre det som kreves for å vinne. Hele fotballens natur og idé handler om å vinne. Det så vi et mesterlig stykke av i går, sier Grønner.

Allerede i 2016 var den daværende landslagskapteinen for U21-gutta ute og etterlyste mer kynisme etter flere mislykkede kvaliker.

Han mener norsk fotball generelt kan lære av FFK.

– Hvis et norsk landslag med Ødegaard og Haaland hadde oppført seg som FFK i går, så tror jeg helt ærlig mange ville reagert negativt selv om vi hadde vunnet. Fordi det ikke er slik vi skal vinne. Dette handler om fotballkultur. Norge må skru seg i den retning at det skal være greit og lov å være ekstrem i enkelte situasjoner. Den fotballkulturen begynner i hjemlig serie, sier Grønner.

Der noen kaller bortelagets prestasjoner for «antifotball», går eksperten den andre veien.

– Det er en vakker fotballkamp de gjennomfører. Det må være verdens beste følelse å vinne en kamp etter en slik prestasjon, sier han.

I Bodø lørdag ble det også diskusjon om Viking-spillere som brukte flere muligheter til å legge seg ned.

– Med en gang vi får momentum i kampen, så legger keeperen seg ned. Det gjør han i hver eneste kamp. Ikke bare mot oss, sa Patrick Berg.

Så er spørsmålet: Hva kan dommerne gjøre for å hindre problemet?

Ola Hobber Nilsen dømte søndagens kamp i Bergen.

– Det var litt følelsen av at internasjonal fotball og den kynismen man ser der, har ankommet Norge. Basert på innledningen av denne sesongen og noen kamper i fjor, ser vi en trend i Norge, tror den rutinerte kamplederen.

– Det er jo veldig vanskelig og frustrerende for en dommer som der og da skjønner at det her er en taktisk greie. Men det er utrolig vanskelig å påstå at det ikke er en reell skade. Det er det som er dillemmaet til dommerne, sier tidligere eliteseriedommer Per Ivar Staberg. Han sier det er svært vanskelig både for dommer og NFF å få bukt med problemet. To løsninger han skissererer som kan hjelpe på: Gult kort hvis dommer er helt sikker på at det er taktiske grunner til «skaden». Men dette er naturligvis nærmest umulig å si.

Være enda tydeligere på at skader skal behandles utenfor banen.

– Hvor krevende er det for dere dommere å vurdere det som er en faktisk skade til en som først og fremst ønsker et avbrudd av kampen?

– Det er tilnærmet umulig å skildre forskjellen. Jeg har en situasjon der jeg har en mistanke, men der blør spilleren fra hodet. Den dagen jeg gir gult kort til en som faktisk har en skade, tror jeg at jeg skal slite med å forlate stadion, sier Ola Hobber Nilsen.

– Blir dere som dommere maktesløse i disse situasjonene?

– Maktesløs er et riktig ord å bruke. Så svaret er ja. Så skal det i rettferdighetens navn sies at det var spillere som var skadet søndag, da mange på Stadion mente det var filming. Vi dommere er ikke maktesløse når vi kan legge til tid, vi er ikke maktesløse når vi kan bevise at det er uthaling, men vi er maktesløse siden vi ikke er leger, svarer Hobber Nilsen.

– I slike kamper er svaret 13 tilleggsminutter i hver omgang?

– Ja, dessverre.