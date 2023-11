Onsdag skrev VG om Oslo kommunes budsjett for 2024, som ikke inneholder en eneste krone til fotballbaner.

– Når vi nå har kommet dit at idrettslag i ulike bydeler må avvise barn og unge, er det er utropstegn på at mange har sviktet radikalt, sier Tjærnås til VG.

Han leste nylig om Hasle-Løren som føler seg tvunget til å avvise barn som ønsker å spille for klubben på grunn av manglende banekapasitet. Oslo har den verste anleggssituasjonen i landet for idrett.

Ifølge Norges Fotballforbund mangler hovedstaden 30 baner for å ta unna etterspørselen fra barn og unge. I 2015 uttalte Norges Idrettsforbund at Oslo hadde et etterslep på rundt 500 idrettsanlegg totalt.

– For meg er det å bygge anlegg, som kan brukes av barn, unge og voksne, verdens beste helse,- sosial- og integreringspolitikk, sier Tjærnås.

MANGLER BANER: Hasle-Løren må si nei til barn i Oslo-fotballen ettersom de ikke har nok baner. I bildet: Styreleder og trener Viggo Anthonsen. Foto: Mattis Sandblad / VG

Tjærnås har et langt yrkesliv som trener og sportssjef på toppnivå. 63-åringen bor fortsatt i bydelen Bjerke, hvor han er født og oppvokst. Klubben i hans hjerte, Årvoll, har en av de største kapasitetsutfordringene i Oslo.

Han er hoderystende til at det har blitt realisert massive boligprosjekter uten at det samtidig har blitt bygget fotballbaner.

– At det har blitt akseptert av byens politikere, uten å stille krav til utbyggere, er for meg komplett ubegripelig. Kostnadene ved å bygge anlegg er i den store sammenhengen minimale. Gevinstene på det jeg nevner i andre enden er tilsvarende store, mener Tjærnås.

– Oslo er byen der noen signalanlegg, som Bislett og Holmenkollen, gjør at byens politikere kan sole seg under Bislett Games og holmenkolldagene – og få det til å fremstå som at byen tar idrett på alvor. Det er etter min mening fjernt fra sannheten.

BEKYMRET: Jo Anders Evensen er kretsleder for NFF Oslo. Foto: Frode Hansen / VG

Jo Anders Evensen er styreleder for NFF Oslo. Han møter VG i hjertet av hovedstaden.

– Det er mange som har sviktet. Vi kunne sikkert gjort mer, politikerne kunne definitivt gjort mer og arealplanleggerne kunne gjort mer, sier lederen for Norges Fotballforbund i Oslo.

– Hvordan reagerer du på at det ikke er satt av en eneste krone til fotballanlegg i 2024-budsjettet?

– Vi synes det er drøyt. Vi har sagt det til gammelt og nytt byråd. Etterslepet på baner blir nå bare større. Det er ille at det ikke er satt av midler til å bygge nye baner. Det er også grovt at det ikke er penger til rehabilitering av kunstgress.

– Hva blir konsekvensene?

– Kvaliteten på banene vil synke og etterslepet på rehabilitering blir nå enda større. At byrådet ikke tar tak i det med engang, betyr at de gjør det enda vanskeligere for seg selv i neste runde. Det går til syvende og sist utover barn og unge.

NFF-lederen tror ikke politikerne skjønner hvordan anleggskrisen påvirker både barn og frivillige i fotballen.

– Dette blir en ond sirkel. Det er veldig trist og beklagelig at politikerne ikke forstår hvor stort ansvar de har. Det er nok noen som forstår det, men det må være et politisk flertall som forstår det.

– Hva synes du om at barn får nei til å være med på idrett i Norge fordi det ikke er plass til dem?

– Det er tragisk. Vi klarer ikke å gi tilbud til ungene. Jeg syns veldig synd på alle klubblederne som må si nei til unger. Det er kjempetrist at vi, i en by som Oslo, ikke kan gi tilbud til alle og ikke har fasiliteter der folk bor.

NY BYRÅD: Anita Leirvik North (H) er ny byråd for kultur og næring – med ansvaret for idretten. Foto: Frode Hansen / VG

Anita Leirvik North (H) er ny byråd for kultur og næring i hovedstaden – med ansvar for idretten.

– Kritikere mener at politikerne har sviktet barn og unge i Oslo. Hvilken forståelse har du for det?

– Jeg har både forståelse for det og mener det er uholdbart at barn blir avvist fordi det ikke er plass. Dette er ting vi er nødt til å ta tak i. Det er svært viktig at prioriteringene fra kommunen er basert på det faktiske behovet, og jeg som idrettsbyråd vil gjennomgå dette sammen med idretten, sier byråden til VG.

– NFF Oslo sier det mangler 30 kunstgressbaner for å ta unna presset fra barn og unge. Hvordan ser du på det?

– Det er helt åpenbart et behov, men akkurat hvor stort behovet er og hvordan vi skal løse det, vil jeg ha en dialog med idretten om. Det er viktig at vi ser ting i sammenheng. Det er plassmangel i Oslo, og derfor nødvendig at både kommunen og fotballkretsen spiller på lag for å løse situasjonen.

