Etter kampen var Stabæk-spillerne tydelig preget.

– Det er veldig tungt, sier Mushaga Bakenga til TV 2 etter kampen.

– Jeg har det helt jævlig. Det er ikke så mye å si om det, sier Rasmus Eggen Vinge til Budstikka.

– Vi har ikke vært gode nok gjennom hele sesongen. Vi hadde en for lang periode i sommer vi ikke tok poeng, så avsluttet vi sterkt, men det var ikke bra nok, sier målvakt Isak Pettersson til samme kanal.

Stabæk rykker ned fra Eliteserien og skal spille i Obos-ligaen 2024.

Sesongen har vært preget av en fenomenal sesongstart, påfølgende formdupp og sparkingen av Lars Bohinen. Bob Bradley klarte akkurat ikke reise byggverket i tide til å berge plassen.

– Det var en for lang periode i sommer vi ikke vant. Sånn skal det ikke være, sier Nicolai Næss til TV 2.

BYGGMESTEREN SELV: Bob Bradley tok over Stabæk med mål om å berge plassen, men feilet i den aller siste kampen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Følgende resultater i Eliteseriens siste runde søndag kveld beseglet Stabæks skjebne:

Vålerenga - Tromsø 1–1

Sandefjord - Lillestrøm 1–0

FK Haugesund - Stabæk 3–0

Aalesund har allerede rykket ned, mens Vålerenga berget playoff. Dermed har de en ekstra sjanse til å holde seg på øverste nivå.

Haugesund scoret to ganger på to minutter med et drøyt kvarter igjen å spille, i det som var en helt avgjørende nedrykkskamp.

– Det betyr alt å spille Eliteserien for Haugesund. Det er sånn det skal være, sier FKHs Martin Samulsen.

DOBBEL REDDET FKH: Bilal Njie scoret to ganger og bidro sterkt til Stabæks nedrykk. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Dermed var alt håp ut for Bob Bradleys Stabæk-lag.

– Jeg er veldig lei meg på vegne av gruppen, spillere og supportere. Jeg trodde vi skulle klare det i kveld, men det gjorde vi ikke, sier Bradley selv til TV 2.

Spurt om hva han tenker om fremtiden, er svaret kontant: «Det er ikke tid for det nå.»

– Jeg er helt tom. Det er trist. Vi får vel som fortjent når alt kommer til alt, sier Nicolai Næss til TV 2.

– Dette suger. Det er skikkelig kjedelig, sier Pettersson.

Sandefjords seier over Lillestrøm gjør at de berger plassen i siste runde.

Rettelse: VG skrev i første utgave av denne saken at Haugesund vant 1–0. Feilen ble rettet 3. desember klokken 19.08.