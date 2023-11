– Masse tillit, sier Ildhusøy da VG spør hvorfor ting flyter så bra om dagen.

Bak seg har hun lagt en høst med et drømmemål mot Liverpool, mer spilletid og allerede til fredag denne uken får hun kanskje en rolle når Norge spiller uhyre viktige landskamper i Nations League.

– Det ligger i hodet også. Jeg tenker at jeg ikke er dårligere enn noen andre. Her får jeg mer friheter. Får beskjed «bare gjør det du er god på». Ikke slå tidlige innlegg, men drible og gå én mot én. Det har hjulpet mye.

GODT INNPAKKET: Celin Bizet Ildhusøy etter tapet mot Manchester City sist søndag. Foto: Mikal Aaserud, VG

I møte med VG søndag kveld forsøkte hun aller først å riste av seg den enorme skuffelsen hun hadde vært gjennom.

Hun kalte det «surt og bare drit», men kunne egentlig ikke finne ord for å beskrive hvor brutalt det var å se at Khadija «Bunny» Shaw være like nådeløs og imponerende som Erling Braut Haaland inne i 16-meteren.

Celin Bizet Ildhusøy: Vis mer ↓ Født: 24. oktober 2001 (22 år gammel) Tidligere klubber: Skedsmo (2016), Vålerenga (2017–2021), Paris Saint-Germain (2021–2022), Tottenham (2022). Aktuell: Er tatt ut landslagssjef Leif Gunnar Smeruds tropp til skjebnekampene mot Prtugal og Østerrike i Nations League 1. og 5. desember. Har også lagt bak seg en strålende høst i Tottenham-drakten, der hun blant annet scoret et drømmemål mot Liverpool.

– Det er det som skiller oss og dem. De har en spiss der de kan legge inn et ræva innlegg, så blir det mål …

«Bunny» scoret tre før pause. Håpet om å vinne foran to nærmest fulle langsider på Joie Stadium inne på Citys mektige treningsanlegg var i realiteten ute før pause. Det endte med 0–7-tap.

HERJET: Khadija «Bunny» Shaw hamrer inn sin tredje scoring mot Tottenham søndag kveld. Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

Men Ildhusøy var Tottenhams store positive lyspunkt. Hun var svært nær scoring, kunne hatt en målgivende og var jevnt over en stor trussel da hun først fikk ballen.

– Hun var nok vår beste spiller. Hun har vært fantastisk hele sesongen og i de siste kampene scoret mål og skapt sjanser. Hun skinner, sier Tottenhams svenske trener Robert Vilahamn til VG.

Ble VM-vraket

Vi skal ikke mer enn noen få måneder tilbake i tid før situasjonen var snudd på hodet. Ildhusøy ble vraket til daværende landslagssjef Hege Riises VM-tropp.

– Det var forferdelig, sier 22-åringen.

– Det er vondt inni hjertet. Men jeg var stolt over laget og hvordan de gjorde det under VM. Selv om det var et tøft mesterskap. Men man gjør så bra som man klarer. Det var tøft å se på, men jeg er stolt over hva de fikk til.

ROSER SIN NORSKE SPILLER: Tottenham-trener Robert Vilahamn, her underveis i en kamp tidligere denne sesongen. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters / NTB

Tottenham-trener Vilahamn har lang fartstid i damefotballen og vurderer vrakingen slik:

– Jeg var overrasket. Da jeg signerte for Tottenham (sist sommer) trodde jeg hun var på landslaget. Da de fortalte meg at hun ikke hadde blitt tatt ut, så forstod jeg det ikke. Norge har jo en del gode spillere, men hun burde definitivt være med og potensielt starte, sier han.

Parallelt med egen suksess i Tottenham, opplever forloveden Aron Dønnum (25) det samme.

– Det blir ikke så mye bedre. Aron fortjener det. Han har stått på i opp- og nedturer siden han var fem år. Jeg er skikkelig stolt. Det er gøy når vi begge gjør det bra. Men hadde jeg gjort det dårlig og han bra, så hadde jeg ikke brydd meg. Han fortjener det som bare pokker.

Se det helt spesielle frieriet Dønnum vartet opp med overfor Ildhusøy.

Dønnum takket for tilliten ved å score mot Skottland i EM-kvalifiseringskampen.

– Jeg gråt og jeg skrek. Jeg bor med Grace Clinton (Tottenham-lagvenninne). Jeg tror hun fikk øreverk. Jeg var så glad og det var så gøy, sier Ildhusøy.

Nå reiser 22-åringen på landslagssamling. Den blir uhyre viktig for det norske damelandslaget. OL-toget har allerede gått.

I Nations League, som nå er blitt uhyre viktig for å kvalifisere seg til EM, ligger Norge desidert sist med ett poeng opp til Portugal.

Etter de to kommende kampene mot Portugal og Østerrike (1. og 5. desember) kan Ildhusøy & co. rykke ned fra A-gruppen i Nations League.