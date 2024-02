VG kunne sist uke avsløre at det i en rekke klubber kommet inn VAR-forslag fra medlemmene - og minst like mange varsler om at det vil komme. Vålerenga traff vedtak allerede i fjor. Da Norsk Toppfotball i oktober 2021 sa ja til innføring av VAR, var Lillestrøm SK eneste motstander.

Supportere i norske toppklubber håper å legge press på Norsk Toppfotball og NFF for å skrote VAR. Dette gjør de ved å komme med forslag på klubbenes årsmøter.

Som den første klubben i norsk eliteserie denne våren har Odd tirsdag sitt årsmøte.

Ole Jørgen S. Abrahamsen foreslo for årsmøtet at «Odds Ballklubb i alle sammenhenger, formelle som uformelle, skal ha et klart og tydelig standpunkt mot bruk av VAR i norsk fotball». Dette innebærer at Odd skal jobbe for at VAR ikke blir videreført i den neste TV-avtalen, het det i forslaget.

– Innføringen av VAR i norsk fotball har vært et stort feilsteg. I alle land som har innført VAR har dette gjort stadion-opplevelsen betydelig dårligere. VAR tar bort spontaniteten ved mål og det fører til unødvendige pauser i spillet, het det i Abrahamsens begrunnelse.

Odds daglige leder Einar Håndlykken oppfordret møtedeltakerne til å si nei til forslaget. Han innrømmet imidlertid at VAR-dømmingen i 2023 tok for lang tid.

– Vi kommer til å se en bedring både i dommernes bruk av VAR og selve VAR-teknologien, sa Håndlykken.

– Vi må ta stilling til dagens VAR. Odd har årsmøte hvert år, svarte forsvarsstiller Abrahamsen.

Einar Håndlykken. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Einar Håndlykken mente det var «nesten umulig» å endre VAR så lenge dagens TV-avtale med TV 2 gjelder - som er fram til 2028.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre er å beskytte spillerne, fortsatte Einar Håndlykken, som mente at det var nesten umulig for dommerne å få med seg alt.