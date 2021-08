Bekreftet: Pereira er klar for RBK

RBKs trenerjakt: Her er fem kandidater

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider torsdag ettermiddag.

Venstrebacken kommer fra greske PAOK, og har skrevet under på en kontrakt ut 2025-sesongen.

- Rosenborg er en stor klubb med ambisjoner og det er en spillergruppe som virkelig er lovende. Det er noe jeg ønsker å ta del i, sier Pereira til RBK.no.

Allerede tirsdag morgen omtalte Adresseavisen at U21-landslagsspilleren nærmet seg en overgang.

– I kikkerten i fjor

Pereira debuterte i Viking i 2017. Gode prestasjoner i 2019 og 2020 for Viking gjorde at back-talentet, 12. september 2020, ble solgt videre til greske PAOK. I en overgang verdt over ti millioner kroner.

Adressa snakket med trener Åge Hareide om Pereira tidligere onsdag, da sa han følgende:

– Han er en klassisk venstreback. Vi hadde han i kikkerten i fjor også, da dro han til PAOK. Der har han vært utenfor laget, og vi har kastet våre øyne på han igjen.