– Veldig viktig å få spille fotball og å motbevise noen folk. Jeg tar det derfra, sier 20-åringen til VG etter at hans historiske fulltreff skaffet KFUM 1–1 og poeng mot HamKam.

Petter Nosakhare Dahl, som er hans fulle navn, scoret i debuten på U20-landslaget i fjor vinter. Oslo-talentet ble raskt solgt fra KFUM til Glimt. Nosa ankom Bodø på sensommeren i fjor, men ble ingen umiddelbar suksess.

Toppscorer Amahl Pellegrino herjet på venstresiden i Glimt-angrepet og tenåringen kom ikke lenger enn til Kjetil Knutsens innbytterbenk.

– Selvfølgelig synes jeg at jeg ikke har fått nok sjanser. Men det er treneren som bestemmer. Jeg får bare respektere avgjørelsene hans, og heller vise meg frem her, sier Nosa Dahl.

Han synes ikke det er et nederlag å vende tilbake til KFUM på lån i februar.

– Nei, på ingen måte. Vi spiller jo i samme serie. Jeg vil bare vise meg frem på det høyeste nivået i Norge, sier han og legger til:

– Det har vært seks tøffe, men lærerike måneder i Bodø.

KFUM-JUBEL: Petter Nosa Dahl feirer sin historiske scoring med Mathias Tønnesen på slep. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kontrakten med Bodø/Glimt varer til 2027.

– Jeg tar det dag for dag. Jeg fokuserer på her og nå og tenker ikke så mye på det (Bodø/Glimt) nå.

– Er det viktig for deg å bevise noe?

– Først og fremst må jeg bevise for meg selv at jeg kan spille fotball.

– Det kjenner du etter denne kampen?

– Ja, det gjør jeg. Selvfølgelig er det mye å gå på også, men det var en god start, sier Nosa Dahl.

Bare seieren manglet for et godt spillende KFUM i debuten. Nosa mener han selv burde ha scoret flere. Han fikk sjansen alene med HamKam-keeperen, men Marcus Sandberg reddet.

Han skapte kaos i borteforsvaret rett før scoringen i Intility. Et innlegg gikk via Kammas Brynjar Ingi Bjarnason og i stolpen.

– Jeg burde skutt selv, sier han selvkritisk.

– Han scoret på den vanskeligste sjansen, smiler Haitam Aleesami. Den skadde KFUM-profilen med 31 landskamper, har latt seg imponere av Nosa Dahl.

– Han har vist det hele forsesongen. Et uromoment, bra speed. Når han kommer opp i hastighet er det mange som sliter. Han skaper hele tiden ett eller annet.

SIKRET POENG: Petter Nosa Dahl jubler for scoringen mot HamKam sammen med Kristoffer Lassen Harrison og Simen Hestnes. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Scoringen var helt rå. Du kan selv prøve å få en trillende ball mot deg, med folk i veien, opp i motsatt kryss. En utrolig prestasjon, mener KFUM-trener Johannes Moesgaard.

– Hva betyr det å ha fått ham tilbake?

– Vi er jo så glad i ham fra før. Det betyr mye å få Nosa tilbake fra Bodø. Han har fått nye referanser og møtt nye krav. Det løfter oss at han tar med seg den mentaliteten hit, mener Moesgaard.

20-åringen fikk endelig eliteseriedebuten.

30-årige Robin Rasch debuterte også.

Kåffa-kapteinen styrte det meste i sin aller første eliteseriekamp.

– Jeg er veldig glad og stolt på egne vegne, sier han etter en lang karriere på nivå to og tre i KFUM og Follo.

Han kaller scoringen «vakker» og «klasse». Kontakten med Petter Nosa Dahl var tydelig god ute på Vålerengas kunstgress.

– Ute på banen føler jeg at vi har et spesielt bånd. Jeg snakker med ham og han lytter. Jeg gir ham mange tips, og jeg tror han skjønner at det kan vært lurt å høre på en som er litt eldre. Jeg har spilt mye fotball, selv om det ikke har vært i eliteserien,