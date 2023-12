– Jeg tror at man etter hvert blir lei av å høre at man har høye skuldre og at man lever under press. Til slutt må man bare ut å spille fotballkampene og få det til sammen. Den dynamikken har fungert bra de siste tre-fire kampene, sier Geir Bakke til VG.

Vålerenga-treneren kunne puste litt etter 2–0 over Kristiansund. Et utgangspunkt som gjør at Bakkes gutter er store favoritter til å vinne sammenlagt – og unngå katastrofen som ville vært nedrykk.

Slik så det ikke nødvendigvis ut for noen uker siden:

I starten av november tapte Vålerenga borte mot Sarpsborg 08, i en kamp hvor bortelaget ikke virket å henge sammen. Sjansene – og baklengsmålene rant inn.

– Det som er mest betenkelig er at det er en 16/17-åring som kommer inn og er den som tør mest. Vi er nødt til å spille de tre siste fotballkampene. Vi kan ikke være livredde. Det er vi altfor mye i første omgang i dag, sa Strandberg til VG den gangen.

Siden har ikke Strandberg snakket med pressen – og siden har Vålerenga sett ut som en helt annen versjon enn det forsvaret som ga sarpingene fritt spillerom.

Statistikken er ganske tydelig:

Grafikk: sofascore.com

Bakke mener nettopp Strandberg skal ha sin del av æren.

– Jeg synes Stefan har vært ordentlig oppe på «tæra» den siste perioden. Han har hatt litt mindre vondt i systemet sitt, tror jeg. Så har det slått ut i en fandenivoldskhet som vi absolutt trenger fra en kaptein, sier Bakke.

– Hvordan merker du det?

– Jeg merker det på måten han samler gruppen på. Hvordan han får med seg de andre. Vi har andre typer også. Borchen er en ledertype og er i driven igjen, Oldrup tar masse tak og da har de andre hektet seg på. Da er (Henrik) Bjørdal og (Petter) Strand der ute og viser med eksempel og så er det plutselig et fotballag som henger sammen, sier Bakke.

Strandberg var ikke tilgjengelig for pressen etter kampen mot KBK.

Henrik Bjørdal mener Vålerenga de siste kampene har turt å være «modige og lojale» til spillestilen.

– Jeg tror alle har gått i seg selv og kanskje innsett at nå brenner det. Nå er det ingenting å tape. Det er nå eller aldri. Det var sent, men godt, sier Bjørdal.

Returoppgjøret spilles søndag klokken 17.00 på Intility.