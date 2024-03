Om sulten etter å ha vunnet alt

– Du kan tenke på det på to måter. På én side kom jeg og vant alt. På den annen side er jeg 23 år gammel og har fått smaken på hvordan det er å vinne alt. Når jeg føler det, så vil jeg vinne igjen. Så enkelt er det, sier Haaland.

Må Messi legge opp for at Haaland skal vinne Gullballen?

– Jeg vet ikke. Godt spørsmål. Han vant og han vant VM. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Han er den beste som noensinne har spilt, synes jeg. Men jeg vet ikke.

Om Liverpool-kampen

– Først og fremst har jeg ikke tenkt meg på den kampen før du spurte meg nå. Men det er en enorm kamp og en av de største i England. Vi må være klare for kampen. Vi må være modige og spille opp mot vårt beste, fordi de har vært veldig gode denne sesongen.

Har forventningene blitt for store til ham?

– Du kan nok tenke på to måter. I fjor ble jeg toppscorer med 36 mål. I år har jeg 18 så langt. Har det vært en god sesong eller ikke? Jeg synes vi gjør det ganske bra som et lag. Det er hovedfokuset mitt. Jeg har bommet på mange sjanser og jeg kommer fortsatt til å bomme på sjanser, jeg kommer fortsatt til å score mål. Jeg kommer sikkert til å bomme på en stor sjanse i fremtiden og da kommer folk til å kritisere meg. Skal jeg tenke på det? Nei, jeg skal fokusere på å score mål og hjelpe laget.

Om livet i Manchester

– Jeg nyter livet med mine nærmeste. Jeg nyter det. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si.

Har han alltid vært så mentalt sterk?

– Det var en utfordring for meg da jeg var liten. Da jeg var liten kunne jeg begynne å gråte hvis jeg tapte eller jeg bommet på mange sjanser. Jeg har jobbet mye med det og det har vært en utfordring. Både jeg, lagkameratene, manageren og fansen krever mye av meg. Det er noe å jobbe med. Alt ligger i hodet. Det er et enkelt svar, men også så vanskelig.

Hvilke instruksjoner gir Guardiola til ham?

– Jeg vil ikke si for mye, siden det er taktikken vi bruker mot motstandere. Men jeg gjør det han sier at jeg skal gjøre. Det er mye jeg kan bli bedre på. Alt, faktisk. Folk sier at jeg er god til å score mål, men jeg bommet på den største sjansen i verden noensinne for to dager siden, så jeg kan også bli bedre på det. Jeg kan bli bedre på mye og det er derfor vi trener.

Om Real Madrid-ryktene

– Jeg er veldig fornøyd, spesielt med folkene som er rundt meg. Manageren, direktørene, styret ... De er en gruppe med fantastiske folk. Jeg er veldig fornøyd, må jeg si. Hvis jeg sier det nå så blir det sikkert store overskrifter i morgen, men man vet aldri hva fremtiden bringer. Jeg er fornøyd og du kan skrive dette, men du kan også skrive alt jeg sa tidligere.

Tenker han på å signere ny kontrakt?

– Fokuset mitt nå er å spille kamper. Det var et Manchester-derby for to dager siden. Nå er det Champions League og søndag er det Liverpool. Jeg tror ikke jeg bør fokusere på noe annet for øyeblikket.

Hvordan jobber han mentalt?

– Det er en mental greie. Jeg har ingen øvelser, men jeg tror det er noe jeg har jobbet naturlig med. Jeg tror det er som med alt i livet: Hvis du overtenker, så er det ikke bra. Har du stress i livet, så er det ikke bra. Livet mitt handler hovedsakelig om fotball og det er mitt fokus. Jeg vil ha en best mulig karriere og bli en best mulig versjon av meg selv. En viktig del av det er den mentale biten. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si.

Hvordan påvirket skadeperioden ham som person?

– Som person var det vanskelig. Man blir vant til noe og plutselig vet man ikke hva man skal gjøre. Man er nødt til å fokusere på å trene og de tingene når man ikke kan spille kamper, men det handler om å prøve å finne positive ting i livet. Livet er vakkert og jeg har mange herlige folk rundt meg som hjelper meg med å ha det bra. Det er fokuset mitt.