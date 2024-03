Like etter Ukrainas triumf sikret også Polen EM-plass, de slo Wales etter straffer. Dan James bommet på den avgjørende straffen for Wales.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skriver med følelser og glede på Twitter/X.

«Takk, gutter. Takk, laget. For store følelser hos hele landet. For den viktige seieren og for å nå EM. Og for å bevise nok en gang: Alltid når Ukraina står overfor vanskeligheter, så gir vi ikke opp, vi fortsetter å kjempe. Ukrainere vinner,» skriver Zelenskyj.

Han fortsetter:

«I tider når fienden prøver å ødelegge oss, så viser vi hver dag at ukrainere er og vil være. (...). Takk for seieren. Ære være Ukraina.»

Her er EM-gruppene for sommerens mesterskap: Vis mer ↓ A: Tyskland, Skottland, Ungarn, Sveits. B: Spania, Kroatia, Italia, Albania. C: Slovenia, Danmark, Serbia, England. D: Nederland, Frankrike, Polen, Østerrike. E: Ukraina, Slovakia, Belgia, Romania. F: Portugal, Tsjekkia, Georgia, Tyrkia.

FOR ISLAND: Åge Hareide. Foto: Kacper Pempel / Reuters / NTB

Åge Hareide har vonde fotball-minner fra sitt siste møte med Ukraina. Han trakk seg som norsk landslagssjef etter 0–1-tapet for Ukraina i 2008. Nå gikk det galt igjen.

– Alltid frustrerende å tape på slutten. Jeg håpet at vi kunne nå ekstraomganger, men de presser oss bakover. Men vi skaper sjanser til å få en utligning. Jeg er veldig stolt av guttene og laget, sier Åge Hareide i et intervju med rettighetshaver.

Men det startet bra.

Island scoret i 1. omgang, da Albert Gudmundsson skjøt ballen elegant i mål etter et par formidable dragninger, men det var likevel Ukraina som var det beste laget i 1. omgang.

FEIRER SCORING: Albert Gudmundsson i blått. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

Kampen ble på grunn av krigen i Ukraina spilt på nøytral bane i polske Wroclaw, om lag 53 mil fra grensen til Ukraina.

Tidligere tirsdag kveld overrasket Georgia, da de leverte en sensasjon mot Hellas.

Etter pause herjet Ukraina. Og etter åtte minutter skjedde det som på en måte måtte skje, Ukraina og Viktor Tsygankov scoret. Det var et godt skudd med venstrefoten, litt utenfor keeper Hakon Rafn Valdimarssons rekkevidde.

Og etter 64 minutter kom Martin Ødegaards lagkamerat Oleksandr Zinchenko på banen. Ukrainas kaptein satte ytterligere fart på de gule.

Ukraina fortsatte å presse. Det var ett lag på banen.

Men etter 75 minutter våknet Island igjen og leverte to kjempeangrep og var nære scoring. På sidelinjen var Åge Hareide, han pekte fremover. Og det så ut til å hjelpe. For plutselig var det fart på føttene til spillerne fra Island igjen. De løp fremover.

AVGJORDE: Mykhailo Mudryk. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

Men etter 83 minutter hadde Ukraina snudd kampen. Chelsea-stjernen Mykhailo Mudryk scoret på et fint langskudd.

Dette var kampen Hareide ikke skulle lede. Det er mange kamper Hareide ikke skulle ledet. Han har lagt opp en rekke ganger.

I Juni 2013 fikk han jobb utenfor fotballen og sa at han var ferdig som fotballtrener for godt.

Så feil kan man ta, for slik gikk det:

Først overtok han Malmö 2014–2015

så ble det Danmark 2016–2020

Tilbake i Rosenborg 2020–2021: Hareide sa sommeren 2021 at han skulle pensjonere seg ved sesongslutt.

Så ble det Malmö igjen, 2022: Ansatt på høsten, skulle hjelpe Malmö ut sesongen. Sa at han kjente seg ferdig som fotballtrener.

Og nå er han landslagstreneren til Island: Nok et comeback da han i april 2023 ble ansatt som landslagstrener for Island.

Hareide har kontrakt med Island videre. I januar forlenget han med øy-landet til 2025.