TORINO (VG) Ada Hegerberg (26) og Caroline Graham Hansen (27) er to av de største stjernene i Champions League-finalen lørdag. Men i utlandet er de mest opptatt av rivaliseringen mellom Hegerberg og Barcelonas Alexia Putellas.

– Det er hyperinteressant å se våre spillere spille store roller i den største kampen man kan spille på klubbnivå, mellom to ekstremt gode fotballag, sier landslagstrener Martin Sjögren til VG.

Allianz Stadium i Torino – Juventus’ hjemmebane – blir fullsatt med rundt 40.000 tilskuere når Lyon og Barcelona, som har dominert i Europa de siste årene, møtes til drømmefinale lørdag kveld klokken 19 - følg den på VG Live her!

Finalen farger bybildet med tilreisende fans og flagg.

– Dette er en enorm kamp, ikke bare for laget, men for fotballen, sa en sprudlende Hegerberg på pressekonferansen.

Norske Champions League-finalister: Disse norske har spilt Champions League-finale (vinnerne uthevet): Kvinner: Ada Hegerberg (Lyon), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg og Barcelona), Ingvild Stensland (Lyon), Guro Reiten (Chelsea), Ingrid Syrstad Engen (Wolfsburg og Barcelona), Isabell Herlovsen (Lyon) og Lise Klaveness (Umeå). Herrer: John Arne Riise (Liverpool), Ole Gunnar Solskjær (Manchester United), Henning Berg (Manchester United), Ronny Johnsen (Manchester United), Steinar Pedersen (Borussia Dortmund) og John Carew (Valencia). *Steinar Pedersen, Henning Berg og Ingvild Stensland var ikke på banen i finalen da lagene deres vant. Stensland spilte finale for Lyon da de tapte for Turbine Potsdam. Norske finalemøter: 2021: Graham Hansen og Barcelona mot Guro Reiten og Chelsea (4-0 til Barcelona) 2020: Syrstad Engen og Wolfsburg mot Hegerberg (skadet i finalen, ikke i troppen) og Lyon (Lyon vant 3-1) 2018: Hegerberg og Lyon mot Graham Hansen og Wolfsburg (4-1 til Lyon)

Og i drømmefinalen finnes det en drømmeduell sett med norske øyne. Lyons spiss Hegerberg mot Barcelonas ving Graham Hansen, begge er å regne blant verdens beste spillere og starter.

Bare 12 norske spillere har spilt Champions League-finale og kun tre ganger før har nordmenn spilt mot hverandre i en finale. Men dette er en unik norsk finale, det er første gang to nordmenn er så store stjerner for hvert sitt lag i en finale.

– Det viser at vi har veldig gode spillere i Norge. Vi har to av de aller største profilene, det sier litt om nivået. Det er noe vi skal være veldig stolte av, sier Sjögren.

Ingrid Syrstad Engen begynner på Barcelona-benken.

– Dette er enormt stort, og jeg tror ikke folk forstår hvor stort det er. Det er verdens største kvinneidrett, og den idretten som vokser raskest. Det å ha tre så store profiler i finalen er fantastisk, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

Lyon og Hegerberg vant Champions League fem ganger på rad, før Barcelona og Graham Hansen gikk til topps i fjor. Hegerberg har 58 mål på 59 kamper i Champions League og er måldronningen av turneringen. Graham Hansen scoret i finalen i fjor, og står med 15 mål på 60 kamper i Champions League, ifølge Soccerway.

– Først og fremst er det veldig viktig og kult for norsk fotball at vi har tre nordmenn i den største kampen i fotballen. Det er veldig viktig å representerte Norge på denne arenaen her. Jeg håper alle nordmenn slår på TV-en og tar seg tiden, sier Hegerberg til NRK (som viser kampen kl. 19 lørdag).

Graham Hansen og Hegerberg er begge 1995-årgang, og spilte sammen på ulike landslag opp gjennom. Tidligere i vår ble de endelig gjenforent på landslaget etter Hegerbergs konflikt med Fotballforbundet.

Fakta før finalen: Lyon har vunnet alle tre kampene mot Barcelona tidligere. Hegerberg scoret hat trick i 2019-finalen (4-1 til Lyon) Lyon er i sin 10. finale og har vunnet syv (rekord) Barcelona er i sin tredje finale på fem år Barcelona er seriemestere med full pott. Lyon leder fransk liga med kun to avgitte poeng før de to siste rundene

DUO: Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen for Norge mot Polen i april på Ullevaal stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Duoen ble cupmestere med Stabæk og sto sammen for alle målene i 4-0-seieren mot Røa som 17-åringer. De møttes i Champions League-finalen i 2018. Den gang vant Hegerbergs Lyon over Graham Hansens Wolfsburg.

I utenlandske medier er oppmerksomheten derimot størst på duellen mellom Hegerberg og Barcelona-kaptein Alexia Putellas. Putellas er regjerende Gullball-vinner og toppscorer i Champions League med ti mål, dobbelt så mange som Hegerberg.

«Ballon d’or-kampen», omtaler franske L’Equipe duellen mellom Hegerberg og Putellas som.

Det var nettopp Hegerberg som vant Gullballen (Ballon d’Or) da den for første gang ble delt ut på kvinnesiden i 2018.

HELT: Alexia Putellas er Barcelonas største stjerne. Her feirer hun et mål i storseieren over Wolfsburg i semifinalen. To ganger på kort tid kom over 90.000 på Camp Nou for å se Barcelona. Foto: ALBERT GEA / Reuters

«Av de mange duellene vi kan se i denne finalen, er det en som skinner over resten», skriver spanske Marca.

– Personlig tror jeg at jo mer interesse som kan genereres rundt disse kampene, desto bedre. Det handler om å gi synlighet, sette kvinnefotballen så høyt som mulig og åpenbart er Alexia en fantastisk fotballspiller også, sa Hegerberg til UEFA.

– Hegerberg er en stor spiss. Hun har mål i blodet og bringer mye til Lyon. Men det er ikke en kamp mellom Hegerberg og Alexia, sier Putellas til spanske Teledeporte.