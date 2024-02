– Alt som kunne gå galt, har gått galt. Dette er den verste sesongen i klubbens historie, sier den nederlandske journalisten Lentin Goodijk.

Alt er ikke som det skal i Ajax før torsdagens Conference League-møte med Bodø/Glimt. Ifølge ekspertene er denne sesongen «et historisk bunnpunkt» for klubben.

Det skjer få år etter at Ajax slo ut både Real Madrid og Juventus i Champions League.

Men så begynte korthuset å rase sammen.

– Jeg tror alt startet da Marc Overmars... Ja, du har nok sikkert hørt om det allerede? spør Goodijk i Voetbal International.

STJERNESKUDD: Etter å ha herjet for Ajax signerte Marc Overmars (t.h.) for Arsenal i 1997. Her er han sammen med manager Arsène Wenger (i midten) og Emmanuel Petit (t.v.) på Highbury Stadium i London. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP / NTB

Hendelsene Goodijk snakker om smalt som en bombe over internasjonal fotball en februardag i 2022.

Nederlandske NRC avslørte at klubbens tekniske direktør Marc Overmars hadde sendt seksuelt trakasserende meldinger til flere kvinnelige ansatte i klubben.

– Jeg skammer meg. Dessverre skjønte jeg ikke at jeg gikk over grensen med dette, men det har blitt gjort klart for meg de siste dagene. Jeg beklager. For noen i min stilling er det helt uakseptabelt, sa Overmars i pressemeldingen.

Fakta om Marc Overmars Vis mer ↓ Født 29. mars 1973 (50 år)

Som spiller var han en rask og teknisk kantspiller.

Scoret 17 mål på 86 kamper for Nederlands landslag.

I løpet av karrieren spilte han blant annet i Ajax, Arsenal og Barcelona.

I 2012 ble han utnevnt som teknisk direktør i Ajax.

I februar 2022 måtte han forlate stillingen etter «en rekke upassende meldinger til kvinnelige kolleger»

I mars 2022 ble han ansatt som ny fotballdirektør i belgiske Royal Antwerp. Fire sponsorer trakk seg fra klubben samme uke.

10. januar i år ble han av FIFA utestengt i ett år for sin upassende oppførsel i Ajax.

En metoo-skandale i nederlandske «The Voice» skal ha bidratt til å få Overmars’ «grenseoverskridende oppførsel» frem i lyset.

Etter hvert kom det frem at han blant annet hadde sendt bilder av penisen sin.

– Han ble umiddelbart kastet ut. Jeg vet ikke hvorfor han gjorde det. Han er egentlig en veldig stille og sjenert person. Kanskje han var på jakt etter oppmerksomhet, men vi vet ikke sikkert fordi han aldri har gjort noe stort intervju om hendelsene, sier Willem Vissers i Volkskrant.

Volkskrant-journalisten Willem Vissers. Foto: Mats Arntzen, VG

Den 69 år gamle skribenten er klokkeklar på at alt raste sammen da Overmars «vippet frem tissen».

– Han var arkitekten og hjernen bak alt. Alt var på telefonen hans. Ikke bare bildene av penisen hans, men også all kontakten med managere og spillere, sier Vissers.

Men hvordan kunne storklubben Ajax, med sine stolte tradisjoner og tydelige filosofi, gjøre seg så avhengige av én mann?

– Problemet var også at han er dyslektiker. Han snakket ikke så mye med andre og skrev heller ingen rapporter, så da han dro var det ingen som visste hva han hadde drevet med, forklarer Goodijk.

– Han hadde mange muntlige avtaler med spillere som ikke var nedskrevet på papiret. Det ble veldig vanskelig å jobbe videre med.

NY JOBB: Marc Overmars ble ansatt i belgiske Royal Antwerp kun en måned etter at han ble avskjediget i Ajax. Foto: TOM GOYVAERTS / AFP / NTB

Som om det ikke var nok: Kun måneder etter at Overmars fikk fyken, forsvant også lagets suksesstrener Erik ten Hag til Manchester United.

– Det ble en perfekt storm. Det var problemer med styre og stell, som aldri klarte å erstatte hverken Ten Hag eller spillerne, sier Cristian Willaert i ESPN.

Den første sesongen etter Erik ten Hag ble sett på som en gedigen skuffelse. Ajax ble kun nummer tre i ligaen. De ble også nummer tre i Champions League-gruppen sin, før de også røk ut i Europa League-playoff mot Union Berlin.

Ten Hag-etterfølgeren Alfred Schreuder fikk sparken i januar. Andrelagstreneren John Heitinga overtok, men heller ikke han fikk det til.

Men den skuffende fjorårssesongen er ingenting sammenlignet med årets fiasko. I skrivende stund er Ajax nummer fem, hele 24 poeng bak ledende PSV.

– Det er uhørt. Vanligvis er det krise når de er nummer to, sier Willaert.

ESPN-reporteren Cristian Willaert. Foto: Mats Arntzen, VG

I sommer trodde Ajax at de endelig hadde funnet Overmars-erstatteren sin i tyske Sven Mislintat. Han var ukjent i Nederland, men hadde et godt renommé etter å ha jobbet i Dortmund, Arsenal og Stuttgart.

– Men alt ble bare rot, sier Vissers i Volkskrant.

– Jeg tror dette bør bli et studie på Harvard om hvor raskt man kan ødelegge forspranget man har på resten av ligaen i løpet av bare to overgangsvinduer, sa tidligere Ajax-spiller Kenneth Perez til ESPN i desember.

I sommer mislyktes Mislintat i å hente førstevalget Kjetil Knutsen til Amsterdam.

Isteden ansatte han Maurice Steijn som ny hovedtrener. Han fikk sparken etter bare syv seriekamper.

Da lå Ajax på nest siste plass med kun én seier og hele fire tap, blant annet et blodig 0–4 mot Feyenoord i «Die Klassiker».

– Mislintat valgte sin egen vei og lyttet ikke til speiderapparatet, treneren eller de andre i klubben. Han hentet mange unge, uerfarne spillere som ikke var vant til å spille Ajax-systemet eller under det presset som er i klubben, sier Goodijk til VG.

I løpet av sommeren signerte tyskeren 12 spillere. Den siste signeringen i rekken, Borna Sosa, førte til at Mislintat mistet jobben som følge av mistanke om en dobbeltrolle.

BORTE VEKK: Sven Mislintat (til venstre) ble ansatt som teknisk direktør i sommer. Han ansatte Maurice Steijn (t.h.) som ny hovedtrener. Nå er begge sparket. Foto: PHIL NIJHUIS / AFP / NTB

Saken etterforskes fortsatt, men nok en gang måtte Ajax avskjedige klubbens tekniske direktør på grunn av en stor skandale.

I løpet av høsten fortsatte Ajax å få flere kraftige slag i trynet. Det aller hardeste var da Ajax røk ut av cupen mot nivå fire-laget Hercules.

– Det har aldri skjedd før. Rent sportslig sett så er det den største skandalen noensinne, sier Vissers.

Etter nyttår har klubben hevet seg under John van ’t Schips ledelse. De tok ti poeng på de fire første kampene, men i helgens generalprøve påførte norske Osame Sahraoui og Heerenveen hovedstadsklubben et nytt tap.

Å tape for Bodø/Glimt vil være en ny ydmykelse.

Tidligere Ajax-direktør Edwin van der Sar uttalte i sin tid at «hvis vi spiller i Conference League, så drar jeg», mens nåværende Ajax-rådgiver Louis van Gaal kalte det en «Mikke Mus-turnering» mens han var nederlandsk landslagssjef.

Bodø/Glimt-leiren tror nordlendingene kan hamle opp med den nederlandske giganten.

– Vi tror at hvis vi kommer opp på vårt beste, så er vi konkurransedyktige, sier Kjetil Knutsen til VG.

– Jeg tror det er fryktelig jevnt og at ingenting blir avgjort i morgen, sier Jens Petter Hauge til Viaplay, som viser torsdagens kamp. Den har avspark klokken 21.00.