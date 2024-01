Oppdateres

Det melder overgangsjournalisten Fabrizio Romano.

«Brentford har kommet til enighet med Club Brugge om å signere Nusa. En avtale om en pris på over 30 millioner euro er på plass» skriver Romano.

Han skriver også at spilleren har gitt grønt lys. Planen er at Nusa blir i Belgia ut sesongen.

Etter VGs opplysninger reiser Nusa til England søndag.

Nusa har i flere uker vært koblet til Tottenham. Etter det VG kjenner til har London-klubben vært i forhandlinger med Brugge.

Den belgiske journalisten Sacha Tavolieri sier det er snakk om en kontrakt til 2030, og at spilletiden Nusa er forespeilet i Brentford skal ha blitt avgjørende for valget.

I Brentford vil Nusa bli lagkamerat med Kristoffer Ajer.

«Antonio Nusa til Brentford har mange oppsider. Veien til mye spilletid er kortere enn hos toppklubber. Og: Brentford er enormt grundige når de henter spillere. De vet (nesten alltid) nøyaktig hva de henter – og hvordan de skal utnytte det. Tror dette blir veldig bra», skriver Lars Tjærnås på Twitter.

Til VG roser Tjærnås Brentfords danske manager Thomas Frank.

– Han kommer til en manager som er dyktig til å utvikle spillere. En stall med mange skandinaver som vil gi han trygghet. Jeg tror dette er klokt av begge parter, sier han.

Jay Harris er The Athletics reporter på Brentford. Han skriver at Brentford har vært på jakt etter en dynamisk angrepsspiller de siste to overgangsvinduene.

«Nusa vil forsterke inntrykket av en klubb som kjøper unge spillere med høyt potensial, for å utvikle dem og selge dem for stor profitt. Etter å ha misset på flere transfermål de siste årene, vil en Nusa-overgang være et kupp for Brentford», skriver Harris.

Nusa fikk debuten på det norske landslaget i fjor. Han gikk til Club Brugge fra Stabæk i 2021.

Brentford ligger på 14. plass i Premier League.