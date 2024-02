«Liverpool er dypt trist over at Conors far Joe gikk bort i dag», skriver klubben i sosiale medier lørdag ettermiddag.

Ifølge Irish Examiner døde Joe Bradley, 58 år gammel, etter en tids sykdom.

Conor Bradley er født og oppvokst i nordirske Aghyaran i Tyrone, hvor faren skal ha gått bort.

Nyheten kommer kun tre dager etter at det 20 år gamle stortalentet herjet i 4–1-seieren over Chelsea.

– Han har gjort absolutt alt riktig. I kveld kunne han få ballen til å prate. Jeg føler at jeg har sett gjennombruddet til en kommende storstjerne, kommenterte Viaplay-ekspert Lars Tjærnås underveis.

Den unge backen noterte seg for scoring og to målgivende pasninger onsdag kveld.

– Det er surrealistisk, sa Bradley selv til Viaplay.

Det var Bradleys første mål for Liverpool.

Liverpool spiller borte mot Arsenal søndag ettermiddag.