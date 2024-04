Det er andre gang denne sesongen at Everton straffes med poengtrekk for brudd på Premier Leagues økonomiske regler. I november ble de trukket ti poeng, før straffen ble redusert til seks.

Nå melder The Athletic og flere engelske medier at klubben trekkes to nye poeng. Dermed ligger klubben kun to poeng over Luton på nedrykksplass.

I en uttalelse peker Everton på at klubben på de negative effektene krigen i Ukraina har hatt for økonomien. Klubben skriver at selv om den mener det ikke burde vært innført flere sanksjoner for regelbruddet, er den glad for at Premier League har lyttet.

Klubben og dens juridiske representanter har begynt forberedelsene til å anke kommisjonens avgjørelse, skriver Everton på sine nettsider.

Poengtrekket kommer på bakgrunn av at Everton rapporterte inn et tap på 89 millioner pund i 2022/2023-sesongen. 1,2 milliarder norske kroner etter dagens kurs.