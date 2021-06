Sverige utslått etter «mardröm»: – Det gjør vondt

– 25 minutter med lidelse, skriver Aftonbladet om dramatikken som utspilte seg i ekstraomgangene mellom Sverige og Ukraina.

Svenskene ble redusert til ti mann i første ekstraomgang, men kjempet desperat for å holde liv i EM-drømmen.

Janne Anderssons menn var var to minutter unna straffesparkkonkurranse da Artem Dovbyk satte inn nådestøtet. Angriperen snek seg mellom de svenske forsvarerne og styrte Ukraina til kvartfinale.

– Vi røk ut, og det spiller ingen rolle hvordan. Utvisningen gjorde det selvfølgelig vanskelig. Vi er en gjeng som vinner og taper sammen, men noen ganger gjør det jævlig vondt, sier Sebastian Larsson til TV 4.

– Sverige var det beste laget, men etter utvisningen får Ukraina fordelen. Den kom på verst mulig tidspunkt, sier Kim Källstrøm i TV 4s studio.

Previous Next 1

2

3

4

Det var Marcus Danielson som ble utvist for en takling i knehøyde på Artem Besjedin. Forsvareren tok ballen, men fullførte bevegelsen inn i Besedins fot. En «mardröm» beskriver Expressen om øyeblikket som sendte Sverige i undertall.

– Danielson kan klage, men det er en skrekktakling, mener den tidligere engelske forsvarskjempen Martin Keown.

Gary Lineker, også han med en fortid på det engelske landslaget, er uenig.

– Det er ikke et rødt kort. Han er i sin fulle rett til å klarere ballen. Bildene i saktefilm fremstiller en ufarlig takling verre enn den var. Latterlig, mener han.

Andrij Sjevtsjenkos menn tok ledelsen etter et nydelig angrep. Ukraina vendte spillet med en millimeterpresis crosspasning, før Andrij Jarmolenko overtok ballen. Kantspilleren har vært involvert i «alt» Ukraina har foretatt seg offensivt i EM, og med en praktfull «trivela»-assist fant han Oleksandr Zintsjenko på bakerste stolpe.

Manchester City-stjernen hamret løs så hardt han bare kunne, og selv om Robin Olsen fikk en hånd på ballen, var det umulig å stoppe ballens reise mot nettmaskene. Zintsjenko, som har fått mye kritikk i hjemlandet underveis i mesterskapet, feiret med å hysje intenst med fingeren hevet mot leppene.

Sveriges angripere har stått frem i EM – men ingen mer enn Emil Forsberg. Bundesliga-proffen har vært gnistrende for «Blågult» og scoret sitt fjerde mål for sommeren like før pause. 29-åringen klemte til med feil fot – den venstre i Forsbergs tilfelle – og en styring via en ukrainsk forsvarer fintet ut keeper.

Ingen svensker har tidligere scoret fire mål i samme EM. Zlatan Ibrahimovic har flest totalt med seks.

Ti minutter etter pause smalt Serhij Sydortsjuk ballen stolpe ut. Før stolpen var ferdig å dirre, var Forsberg nære sitt femte i EM, men også på den siden av banen sto stolpen i veien.

RB Leipzig-spilleren var mer enn en håndfull for Ukraina og tyve minutter før slutt traff han metallet igjen. Forsberg danset elegant forbi et par motstandere og skrudde ballen mot lengste kryss – men marginene var ikke med han.

Sverige – Ukraina ble den fjerde åttedelsfinalen som gikk til ekstraomganger i årets EM. Der kjempet svenskene for å holde Ukraina unna etter utvisningen, men på overtid kom målet som sender Sverige hjem.

Ukraina karret seg videre som gruppetreer etter en seier over Nord-Makedonia. Nå skal de til Roma for å møte England.