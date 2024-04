Scoringen sørget for at Nordsjælland er a poeng med FC København, som ligger på 3.-plass på superligatabellen.

Det skiller seks poeng opp til Brøndby og Midtjylland som ligger som henholdsvis nummer én og to.

Etter en målløs første omgang tok det bare ett minutt før den norske 19-åringen satte inn kampens første og eneste scoring.

Det var Schjelderups fjerde nettkjenning på 23 kamper denne sesongen.

I Sverige noterte Erik Botheim seg for både mål og to assist da Malmö knuste Värnamo 4-0 på bortebane i Allsvenskan. Etter sju kamper står Oslo-gutten med fem mål for MFF.

– En veldig profesjonell match av oss, sier Botheim.

