– Det er snøstorm, sier Røa-trener Geir Nordby til VG.

Lørdag skulle Kolbotn ta imot Røa til sesongens første toppseriekamp på Grorud. Den kampen er nå utsatt grunnet et rimelig rufsete vær på Østlandet.

Når kampen eventuelt skal berammes, vet ikke den mangeårige Røa-treneren.

– Både Røa og Kolbotn er innstilt på å spille i morgen, og jeg hørte at TV 2 kunne stille opp, men jeg tror ikke NFF vil det. Jeg vet ikke hvorfor, sier Nordby.

Geir Nordby Hovedtrener Røa fotball

Han synes det var en grei avgjørelse at lørdagens kamp ikke gjennomføres.

– Vi var innstilt på å spille, men jeg forstår også at den blir utsatt. Det er så mye snø på banen – det gjør også at spillerne blir mer utsatt for skader, sier han.

TETT I TETT: Slik så det ut på Grorud lørdag. Foto: Geir Nordby

Røa-keeper Hildegunn Sævik var på vei i bilen hjem da VG tok kontakt. Hun synes det er kjedelig at kampen ikke kunne gjennomføres.

– Det er selfølgelig veldig kjipt å ikke få spilt i dag på grunn av været. Og skjønner ikke hvorfor vi ikke får spilt den i morgen heller, når det ser ut til å bli fint vær, sier Sævik til VG.