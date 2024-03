– Det har vært mange spekulasjoner. Jeg har tatt en avgjørelse i landslagspausen, sier Alonso på fredagens pressekonferanse.

– Jeg føler at dette er det riktige stedet for å utvikle meg videre. Jeg blir her.

Liverpool-fansen kan altså glemme håpet om at deres gamle helt (42) skal erstatte Jürgen Klopp.

Tyskeren gir seg som Liverpool-sjef etter sesongen, og mange har pekt på Alonso som hans erstatter.

– Jobben min her er ikke over. Jeg er overbevist om at dette er den rette avgjørelsen. Jeg er fortsatt ung, sier Xabi Alonso.

Spanjolen mener at han fortsatt har mye å bevise og få erfaring. Han forteller at han orienterte spillerne fredag formiddag. Kontrakten hans med Leverkusen varer ut 2024/2025-sesongen.

Bayer Leverkusen leder Bundesliga – ti poeng foran Bayern München og 14 poeng foran Stuttgart.

– Vi får se hvor langt vi kan nå, fortsetter Alonso.

Portugisiske Ruben Amorim er nå favoritt til å overta som Liverpool-manager. Nest etter Sporting-treneren nevnes italienske Roberto De Zerbi, som er manager i Brighton og tidligere hadde Sjakhtar Donetsk.

Bayern München har også hatt Xabi Alonso på sin ønskeliste.

– Noen ganger må du tenke godt over ting. Jeg ville dele min avgjørelse med alle. Jeg vil gi tilbake til fansen, lederne, spillerne. Det handler om respekt, sier Alonso på pressekonferansen.