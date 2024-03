– Hun danser. Rytmen hennes er uten sammenligning på kvinnesiden, sier Ingrid Ryland i TV 2-studio om Caroline Graham Hansen.

Mot Brann var Graham Hansen nærmest umulig å hanskes med. Men i dag, akkurat som i bortekampen i Bergen, fikk Barcelona-stjernen spørsmål om piping fra Brann-fansen.

– Jeg vet ikke helt hva jeg har gjort med dem, men de har sikkert koset seg med øl og... De prøver å gjøre det dårlig for oss bare. Jeg skjønner ikke poenget med å pipe på motstanderne. Hei på dine egne, var dommen fra Graham Hansen overfor TV 2.

29-åringen ble kåret til banens beste i begge kampene mot Brann.

– Jeg synes Brann har gjort en meget god figur over to kamper mot et av verdens beste lag, sier Solveig Gulbrandsen på TV 2s sending.

Barcelona hadde regelrett herjet med Brann-jentene, og på 2–0 så det vanskelig ut for Brann.

Så dukket Tomine Svendheim opp og ga de mange hundre tilreisende fra Bergen troen tilbake på selveste skjærtorsdag. 18-åringen avsluttet fra skrått hold og helt nede i hjørnet.

– Jeg har ikke ord for å beskrive det øyeblikket, utbrøt Bergens Tidendes fotballekspert Knut Høibraaten i kanalens livesending.

I intervju med TV 2 etter kampen sier tenåringen at hun nesten ikke husker hva som skjedde da hun scoret.

– Ballen kom gjennom, og så skjøt jeg bare. Etterpå måtte jeg se om det faktisk skjedde, sier hun lattermildt.

Tomine Svendheim (23) scoret Branns mål i Barcelona Foto: Albert Gea / Reuters / NTB

Det ga bortelaget ny energi. Anna Aahjem fikk en stor sjanse etter et voldsomt løp inn i boksen. Avslutningen like til side for mål.

Før dette hadde Barcelona til tider lekt seg:

Aitana Bonmatí tok to kjappe touch, la til rette og plasserte ballen vakkert i det lengste hjørnet. 20 minutter var spilt og det meste tydet på at dette skulle bli en tung kveld for bergensere i Barcelona.

– Det går altså så fort at det er forståelig at de ikke henger helt med i forsvaret, sier TV 2s ekspert Gulbrandsen.

Solveig Gulbrandsen

Brann gikk til pause med kun det ene baklengsmålet, men hadde hatt svært lite å by på fremover for egen del.

Ti minutter inn i andre omgang fjernet en svenske det aller meste av Brann-håp. Fridolina Rolfö sendte Barcelona opp i 2–0, 4–1 sammenlagt. Mye tydet på at ting var over.

Men Brann er seige og ville ikke gi seg. I tillegg fikk de god hjelp av stolpen, som sendte ballen på riktig side av Brann-målet. Aurora Mikalsen hadde også vært strålende i Brann-buret.

Caroline Graham Hansen hadde også en meget god kveld på jobben. Det var også et soloshow fra den norske jenta som skulle sette spikeren i kisten.

Graham Hansen gikk ned til dødlinjen og fant til slutt Patri Gujiarro som pirket ballen i mål like enkelt som Rolfö hadde gjort det på 2–1.

– Hun har hatt en stor match, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes om Graham Hansen.

Barcelona er videre i Champions League og møter Chelsea i semifinalen.

18-åringen Svendheim mener Brann har grunn til å være stolte tross tapet for den regjerende Champions League-mesteren.

– Det er kjipt at det blir 3-1, men det er likevel en helt syk følelse, sier hun til TV 2.

– Veldig gøy å få så mange minutter og å score i tillegg. Fansen er helt fantastiske, de kommer så langt … Det er helt fantastisk.