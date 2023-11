Den norske stjernespissen meldte forfall til landskampen mot Skottland etter smellen han pådro seg i ankelen mot Færøyene forrige uke.

– Han sa bare at han følte at denne kampen kom for fort. Det var en ganske kort dialog, sa landslagssjef Ståle Solbakken på spørsmål fra VG om skaden til Haaland.

Nå deler Manchester City bilder av at han er tilbake på treningsfeltet.

City har også delt et bilde av en samtale mellom Haaland og Pep Guardiola på treningsfeltet.

En skotsk journalist spurte på pressekonferansen dagen før Skottland-kampen forrige søndag om Haaland kunne spilt om kampen var av det viktige slaget.

– Ola sa til meg at bevegeligheten i foten er problemet. Det er ikke en alvorlig skade. Hadde det vært en finale ... Jeg vet ikke, svarte Solbakken.

Det er enda ikke klart om Haaland blir klar til storoppgjøret mot Liverpool på hjemmebane lørdag formiddag. Pep Guardiola holder sin pressekonferanse før kampen i fredag.