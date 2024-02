Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Reaksjonene var sterke da Lionel Messi ble sittende på benken under en showkamp i Hongkong søndag på grunn av en skade.

Det ble ikke bedre da han onsdag spilte en halvtime da Inter Miami møtte japanske Vissel Kobe i Tokyo. Da kom anklagene om at Messis «no show» i Hongkong var rettet mot Kina.

Hongkongs myndigheter uttrykket skuffelse og etterlyste en forklaring fra arrangørene og klubbene.

– Til tross for våre beste intensjoner har vi forståelse for skuffelsen over Lionel Messi og Luis Suarez’ fravær i søndagens kamp, og vi beklager at de to ikke kunne spille, skrev Inter Miami i en uttalelse til Reuters torsdag.

– Vi erkjenner også at den sene avgjørelsen utløste frustrasjon blant våre Hongkong-supportere og arrangøren Tatler Asia. Det er nødvendig å uttrykke at skader dessverre er en del av det vakre spillet, og at spillernes helse alltid kommer først, het det videre i klubbens uttalelse.

Nå refunderer arrangøren av treningskampen i Hongkong 50 prosent av billettprisene etter misnøyen blant supporterne. Det skriver Reuters.

Selskapet Tatler Asia, som arrangerte kampen, beklaget dypt i en uttalelse på Instagram og var "knust" over at fansen ble skuffet da Messi satt på benken hele kampen søndag.

40 000 tilskuere hadde møtt opp til kampen i Hongkong. Alle som kjøpte billetter fra offisielle kanaler vil få 50 prosent refusjon, ifølge selskapet. Selskapet opplyser at de har vært i samtaler med myndighetene i Hongkong for å løse saken.

– En teori er at dette var politisk motivert, skriver avisen Global Times om Messis fravær på banen i Hongkong.

På X og det kinesiske sosiale mediet Weibo er det postet mange negative kommentarer om Lionel Messi, med anklager om at han er slem og arrogant.

En rådgiver for regjeringen i Hongkong har antydet at han bør nektes innreise til regionen, skriver AFP.

– Hans løgner og hykleri er frastøtende, uttalte rådgiveren Regina Ip.

«Alle som kjenner meg vet at jeg alltid vil spille, spesielt i disse kampene hvor vi reiser så langt og fans gleder seg til å se oss», skrev Messi selv på Weibo etter kampen.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.