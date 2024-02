Den nederlandske storklubben var rystet etter to mål av Albert Grønbæk, men berget seg inn på slutten og sikret et brukbart utgangspunkt før returoppgjøret på Aspmyra om en uke.

Prestasjonen til Ajax ble regelrett slaktet av flere eksperter, som omtalte det som «veldig, veldig, veldig pinlig».

På pressekonferansen etter kampen tok Ajax-treneren selvkritikk.

– For mange spillere forble under sitt eget nivå. Vi mistet ballen for ofte. Da gjør man det enkelt for et lag som Bodø/Glimt, sier van ’t Schip.

Han benyttet anledningen til å komme med noen rosende ord.

– Norsk fotball er noe annet enn for 20 år siden. Det er ikke så dårlig som noen folk tror. Det er solide og gode lag. Og Ajax er ikke det laget man forbinder med Ajax akkurat nå, det vet vi alle. Det er en prosess som inkluderer prøving og feiling, sier Ajax-treneren.

ALVORSTYNGET: John van ’t Schip ble overtalt til å ta jobben som Ajax-trener frem til sommeren. Foto: MAURICE VAN STEEN / EPA / NTB

Steven Berghuis satte inn 2–2-målet med en lekker lobb i kampens 97. minutt. Han var ikke nådig med eget lag.

– Vi er nødt til å ta en skikkelig titt på oss selv og hvordan de utspilte oss. Vi er virkelig nødt til å gjøre ting mye, mye bedre. Noen ganger rundspilte de oss, sukket Berghuis i katakombene på Johan Cruijff Arena.

– Bodø/Glimt viste virkelig hva man kan gjøre når man har en god trener og en god struktur i laget. Det er det Ajax mangler for øyeblikket, sier Voetbal International-journalisten Lentin Goodijk til VG.

Nederlenderne har latt seg imponere av både fagmannen og personen Kjetil Knutsen, som de omtaler som «veldig karismatisk». Lovordene hagler både på presserommet og på trykk i avisene.

På pressekonferansen dagen før kampen ble Kjetil Knutsen grillet av nederlandske journalister, som gjennom hele oppholdet har vært svært nysgjerrige på mannen som i sommer var ønsket av Ajax:

Statskanalen NOS påpeker at «det ikke er uten grunn at Kjetil Knutsen ble koblet til Ajax», mens Volkskrant skriver at Bodø/Glimt har blitt et bedre lag enn Ajax «takket være Kjetil Knutsen».

– Jeg tror de ville vært topp tre i Nederland. Feyenoord og PSV er også veldig gode og godt organisert, men jeg tror de ville vært rett bak dem, sier Goodijk.

– Med andre ord bedre enn Ajax?

– For øyeblikket tror jeg det. Ajax har nok kanskje mer kvalitet individuelt. Man ser det på noen av nesten-sjansene til Bodø/Glimt, hvor de ikke velger riktig pasning eller mangler noe individuell kvalitet, men de er så godt organisert. Og det utgjør den store forskjellen i fotball, sier han.

Storavisen Telegraaf trekker også frem Bodø/Glimts velstrukturerte og disiplinerte spillestil.

– Med tidvis flytende kombinasjoner skar nordmennene enkelt gjennom Ajax-laget. Det var et velorganisert lag med mye automatikk som kunne tyde på at de har spilt sammen lenge. Men det er ikke tilfellet. I vinter mistet Bodø/Glimt to angrepsspillere og Knutsen måtte hente inn tre nye spillere, påpeker avisen.

Hjemvendte Jens Petter Hauge svarer kontant «nei» da VG spør om han er overrasket over at Bodø/Glimt allerede er på et så høyt nivå.

– Vi er et utrolig godt lag og vi har vist på trening og i den treningskampen vi fikk mot Malmö at vi har et spennende prosjekt på gang. Jeg tror vi har utrolig mye mer i vente, sier Hauge til VG.

Kjetil Knutsen innrømmer derimot:

– Jeg var spent på det. Det er stor forskjell på treningskamper og tellende kamper, men jeg hadde en bra følelse, sier Glimt-treneren til VG.

Vinneren sammenlagt over to oppgjør går til åttedelsfinalen i Conference League.

– Det blir virkelig ikke enkelt neste uke. Men alt ser litt bedre ut etter de to målene på overtid, sier John van ’t Schip.