For Gift Orban virker å være gaven som bare gir og gir for Bærum-klubben.

Nå rapporterer fransk media, samt overgangsjournalisten Fabrizio Romano, at Orban er på vei fra Gent til franske Lyon.

Storavisen L’Equipe skriver at summen skal ligge på 13 millioner euro, i underkant av 150 millioner kroner.

VG omtalte en videresalgsklausul som gir Stabæk 15 prosent av neste salg. Vanligvis trekkes den originale kjøpssummen fra denne, noe som antakelig gir Stabæk et sted rundt 16 millioner kroner - om overgangen går i boks.

Det betyr at Stabæk-klubben vil ha tjent over 50 millioner kroner på spissen, som aldri spilte på høyere nivå enn Obos-ligaen i Norge.

– Det skal godt gjøres å bedre dealer enn det. Man kan alltid håpe på mer, men man må se i det lange løp, sa daværende sportslig leder Torgeir Bjarman i Stabæk i mars.

Stabæks daglige leder Jon Tunold sier hele Orban-saken er en ren gladsak for klubben som rykket ned forrige sesong.

– Vi har snakket med agenten hans og hatt dialog med Atta (Aneke). Så vi hadde forventet at det kom til å røre på seg i dette vinduet. Sånn sett er det ikke overraskende, sier Tunold.

Om ikke overraskende, så er det ikke tvil om at det er viktig for en klubb som går glipp av store summer fra mangel på eliteseriespill.

– Det betyr mye. Det er en gladhistorie både for klubben og spilleren det her. Vi klarte å forhandle frem en OK pluss videresalgsprosent. Så det er viktig, sier Tunold, som ikke vil kommentere summer.