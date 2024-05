Bayer Leverkusen har dermed fortsatt en perfekt sesong - 49 kamper uten tap. Helt konkret har ikke laget tapt siden 27. mai 2023. Det er 348 dager siden.

49 kamper er ny rekord i europeisk klubbfotball – én kamp bedre enn Benfica fra 1963–1965.

Leverkusen står i alt med 40 seirer og ni uavgjorte kamper i alle turneringer i 2023/2024.

Leverkusen-sjef Xabi Alonso på jobb i torsdagens semfinalekamp. Foto: INA FASSBENDER / AFP / NTB

– Sjanseløst keeperspill, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås etter Leverkusens reduseringsmål til 1–2 – som reddet finaleplassen.

Mile Svilar, som hadde vært fantastisk i AS Roma-målet, misset fullstendig på et hjørnespark. Dermed traff ballen Gianluca Mancini, som nikket ballen «perfekt» i eget mål.

Bayer Leverkusen vant 2–0 i Roma og følte seg kanskje litt for sikre?

Leverkusen-spillerne etter at Gianluca Mancini (liggende) har vært uheldig og headet ballen i eget mål. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters / NTB

I hvert fall var det spillerne fra «Den evige stad» som førte an og rett før pause var det klart for 1–0 til Roma da Jonathan Tah pådro seg straffespark. Leandro Paredes scoret fra 11-metersmerket.

Før det hadde Bayer Leverkusen vært best, men Roma-keeper Mile Svilar storspilte.

Etter en drøy times spill fikk AS Roma straffe for hands, og Leandro Paredes satte inn et nytt straffespark. 2–0, og de var like langt.

I det 82. minutt kom Leverkusens redusering som kunne ha blitt avgjørende, men så utlignet like gjerne Stanisic til 2–2 tre minutter på overtid.

Atalanta-spillerne jubler over scoring mot Marseille. I midten Matteo Ruggeri. Foto: Alessandro Garofalo / Reuters / NTB

Atalanta (som slo ut Liverpool) og Marseille spilte 1-1 på Stade Vélodrome i Marseille for ei uke siden. Torsdag sendte Ademola Lookman Atalanta i ledelsen 2–1 etter en halvtimes spill, og Matteo Ruggeri økte til 2–0 tidlig i 2. omgang. Så ble det 3–0 ved El Bilal Toure og til sammen 4–1.

Dermed blir det Atalanta mot Bayer Leverkusen i Europa League-finalen i Dublin den 22. mai.

Onsdag spilte Fiorentina seg til Conference League-finalen da de slo ut Club Brügge med 4–3 sammenlagt.

Olympiakos vant 4–2 over Aston Villa i første kamp og fulgte opp med å vinne 2–0 torsdag og 6–2 sammenlagt. Ayoub El Kaabi fulgte opp sitt hattrick på hjemmebane med to mål da Olympiakos vant også returkampen.

Dermed blir det Fiorentina-Olympiakos i finalen i Athen den 29. mai.