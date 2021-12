Keeperen ønsker ikke å adressere noe til tidligere trenere. Men sier han snakker om tingenes tilstand i Rosenborg som klubb.

– Jeg vet at man ikke får den lengste tiden på seg som trener her, med tanke på kravet om resultater. Men noe tid må man få. Skal du skape en prestasjonskultur, en vinnerkultur og en utviklingskultur, så skjer ikke det på to uker, eller på et år. Jeg synes prestasjonskulturen i RBK har blitt visket vekk de siste årene, innleder Hansen overfor Adresseavisen.

Straks syv år

31-åringen har vært i klubben siden januar 2015, og er Rosenborgs store kontinuitetsbærer.

Men etter fire strake seriegull har keeperen opplevd tre sesonger hvor pila har gått jevnt nedover.

Tredjeplassen i 2019 ble til fjerdeplass i fjor. Og til femteplass i 2021.

For første gang siden han kom fra Odd for straks syv år siden skal Hansen tilbringe en sommer hjemme i Trondheim - og ikke ute i Europa.

«Noe må skje»

Nå er keeperen tydelig på at «noe må skje». Og at klubben blant annet ikke kan fortsette de hyppige trenerskiftene.

For siden Kåre Ingebrigtsen måtte gå sommeren 2018, har i tur og orden Rini Coolen, Eirik Horneland, Trond Henriksen og Åge Hareide ledet laget.

Straks kommer en ny trener inn portene på Lerkendal.

– Det har utvilsomt vært en turbulent tid. Trenerskiftene henger sammen med alt det andre, sier Hansen - og fortsetter:

– Jeg tåler motgang, man kan ikke forvente å vinne hvert år. Men med så hyppige skifter har det vært vanskelig å se hvor man ønsker seg.

– Hvordan da?

- Nå har klubben forsøkt ulike ting. Først med en ung, fremadstormende trener i Eirik (Horneland), som jeg hadde tro på. Det ble dessverre ikke som vi håpet. Så kommer en av de mest meritterte som finnes (Åge Hareide), og vi har ikke fått det til nå, heller, svarer han.

Hansen utdyper:

– Det jeg ønsker mest er at vi får inn en tydelig plan. Hvordan skal RBK som klubb se ut om tre år? Jeg ønsker et tydelig produkt, som jeg kan ta del av, som gir meg motivasjon og ny sult. Dette handler ikke bare om høyt press. Dette er komplekst. Det er så mye som er galt akkurat nå, sier han.

Tøff avslutning: RBK spilte 2–2 mot Strømsgodset, og Europa-plassen røk. Her er Hansen sammen med Markus Henriksen. Foto: Terje Svaan

Svarer om Rekdal

Hansen forklarer vider at han har ambisjoner på vegne av Rosenborg i årene som kommer. Og på vegne av seg selv.

– Jeg er såpass oppegående at jeg forstår at det er vanskelig å ta gull hver år. Men så lenge vi ser hvor vi går, at vi er på stø kurs, med en klar filosofi, og hvor vi ser framgang... Det er det aller viktigste.

– Det har lenge vært snakket om Kjetil Knutsen. Nå snakkes det om Kjetil Rekdal.

– Jeg har jo sett hva han har oppnådd, men kjenner ham ikke personlig. Så får klubben avgjøre hvem som er rett mann. Om det er Rekdal eller noen annen. Det er ikke mitt bord. Men jeg er spent på hva som blir løsningen. Tida går fort, svarer Hansen.

– Langt unna fotballmessig

Sisteskansen kom til et RBK med vind i seilene vinteren 2015, hvor klubben dro inn tittel etter tittel, og spilte gruppespill i Europa.

– Jeg kom hit på en real opptur. Så har vi nå fått oss noen smeller den andre veien, som bare det. Det har vært ganske brutalt. Da tenker jeg ikke så mye på tabellplasseringer. Men at vi har vært så langt unna fotballmessig, og hvordan vi har sett ut som et kollektiv, sier Hansen.