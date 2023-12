– Absolutt tomhet. Det er et bunnpunkt i kroppen som jeg ikke har vært borti tidligere. Helt jævlig, sier Christian Borchgrevink til TV 2.

Etter kollapsen i ordinær tid skulle det hele avgjøres på straffer. Etter åtte straffer sto begge lag med fire treff.

Så gikk VIF-gutten Borchgrevink opp ogg bommet. Da Christoffer Aasbak traff med sin, var det et faktum: Vålerenga rykker ned til Obos-ligaen etter 22 år i Eliteserien. KBK er tilbake i Eliteserien etter to sesongers fravær.

I minuttene etter var det full fortvilelse blant Vålerenga-spillerne. Borchgrevink gikk raskt bort til den harde kjernen hos supporterne. På TV 2 rullet bildene av en fullstendig gråtkvalt Borchgrevink.

— Jeg har ikke fått noe annet enn støtte. Det betyr selvfølgelig mye. Det er det mest brutale du får i fotballen, og så står man i sentrum av det. Men jeg har bare fått kjærlighet av medspillere, apparat, supportere og familie, så det gjør det jo lettere i hvert fall, sier Borchgrevink til VG.

Se hele intervjuet med Borchgrevink.

Styreleder i Vålerenga Fotball Elite, Tuva Ørbeck Sørheim, sier at denne dagen handler om å sørge og la nedrykket synke inn.

– Det er en tragedie. Det er det for alle store lag som man forventer mye mer av. Vålerenga burde prestere utrolig mye bedre enn det her. Det må vi gjøre igjen, sier Sørheim til VG.

– Du får det ikke så mye verre, sier VIFs midtbanespiller Magnus Riisnæs – som ikke har noen gode svar på hvorfor de kollapset etter det gode 2–0-utgangspunktet fra bortebane.

– Det spørsmålet har jeg stilt meg selv også. Jeg har rett og slett ingen god forklaring her og nå. Vi er klart best i Kristiansund, men i dag er det en mangel på intensitet og vi klarer ikke holde på ballen. Da blir det som vi blir, sier unggutten.

1 / 2 TRØST: VIF-trener Geir Bakke og VIF-styreleder Tuva Ørbeck Sørheim gir hverandre en klem etter nedrykket.



VIFs forsprang på to scoringer fra onsdagens oppgjør la et solid grunnlag for søndagens verter, men KBK slo knallhardt tilbake og sjokkerte iskalde Intility Arena etter 75 spilte minutter.

Kvarteret før slutt satte Mikkel Rakneberg inn kampens første mål etter et lekkert Kristiansund-angrep og reduserte sammenlagt. KBK var kun ett mål unna å sende skjebnekampen til ekstraomganger.

– Nå blir det full panikk det siste kvarteret, kommenterte TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Det fikk han helt rett i. Da KBK-håpet var tent, tok det kun fem minutter før gjestenes andre mål satt i kassa.

Vålerenga-keeper Magnus Sjøeng og Fredrik Oldrup Jensen kolliderte i egen 16-meter. Marius Broholm snappet opp returen og utlignet sammenlagt.

Vålerenga kollapset fullstendig og måtte ut i ekstraomganger.

Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

VIFs Henrik Bjørdal var nærmest scoring i den første ekstraomgangen, men KBK-keeper Serigne Mor Mbaye reddet mesterlig.

– Dette er et mareritt å se på for VIFs supportere, sa Mathisen underveis i omgangen.

Før andre ekstraomgang fyrte Vålerenga-profil Christian Borchgrevink opp supportertribunen «østblokken».

Vertene spilte seg til et par halvsjanser, men ingenting stemte for VIF foran mål denne desemberkvelden.

KBK skapte også lite i ekstraomgangene, og det hele skulle avgjøres med straffesparkkonkurranse. Det endte i fortvilelse for Oslos kongeblå.