Det var Sky News som meldte om nyheten først. Kort tid etter rapporterte det anerkjente fotballnettstedet The Athletic og BBC det samme.

Onsdag ettermiddag kom bekreftelsen fra Manchester United.

– Det har vært et utrolig privilegium å få tjene for denne store klubben de siste 16 årene. Under opp- og nedturer så har våre ansatte og fans vært dedikerte hele veien. Jeg ønsker å takke dem alle for deres lojalitet og forpliktelse. Jeg ønsker alle knyttet til klubben det aller beste i fremtiden, sier Arnold.

Arnold har hatt forskjellige roller i Manchester United siden 2007. Da Ed Woodward ga seg som direktør i 2022, overtok Arnold hans rolle.

OPPKJØP PÅ TRAPPENE: Jim Ratcliffe ønsker å kjøpe seg inn i Manchester United. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Avgangen settes i forbindelse med Jim Ratcliffes (71) mulige inntog i klubben. Den britiske milliardæren er ventet å kjøpe om lag 25 prosent av eierskapet i klubben gjennom Ineos Group.

The Athletic skrev i oktober at det var ventet at Arnold kom til slutte dersom Ratcliffe lyktes med sitt oppkjøp. Ifølge BBC vil trolig oppkjøpet bli bekreftet i løpet av den pågående landslagspausen.

Patrick Stewart vil ta over Arnolds rolle på midlertidig basis, skriver Manchester United.