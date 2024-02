Tidligere denne uken sa årsmøtet i Odd ja til fortsatt videodømming i eliteserien.

Aalesunds supporterklubb hadde sendt inn forslag til årsmøtet med standpunkt mot VAR.

Begrunnelsene var blant annet «VAR gjør ikke fotballen mer rettferdig» og at «VAR gjør opplevelsen for publikum dårligere».

Aalesund-direktør Ronny Stokke er glad for at forslaget om å motarbeide VAR ble nedstemt i Obosliga-klubben på Sunnmøre.

– Det er en fornuftig beslutning. De er positive og negative sider ved VAR. Alle er enige i at VAR må bli enda bedre, men det jeg ikke ønsker er et forslag som fratar oss den muligheten til å gjøre det bedre. Det er å gå baklengs inn i fremtiden, sier Stokke til VG.

VG kunne sist uke avsløre at det i en rekke klubber kommet inn VAR-forslag fra medlemmene - og minst like mange varsler om at det vil komme. Vålerenga traff vedtak allerede i fjor. Da Norsk Toppfotball i oktober 2021 sa ja til innføring av VAR, var Lillestrøm SK eneste motstander.

Supportere i norske toppklubber håper å legge press på Norsk Toppfotball og NFF for å skrote VAR. Dette gjør de ved å komme med forslag på klubbenes årsmøter.