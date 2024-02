Det bekrefter Omonia Nicosia selv på egen hjemmeside.

Rekdal fikk kun ni kamper som trener for klubben. Det resulterte i fem seirer, to uavgjort og to tap. Omonia ligger på femteplass i den kypriotiske toppdivisjonen.

Rekdal og hans assistent Geir Frigård tok over treneransvaret i den kypriotiske klubben 10. januar. Rekdal skrev da under på en 1,5-årskontrakt. I avtalen lå det også en opsjon på ytterligere ett år.

Kjetil Rekdal Vis mer ↓ * Alder: 55 år (født 6. november 1968) * Klubber som trener: Vålerenga (2001-06), Lierse (2006-07), Kaiserslautern (2007-08), Aalesund (2008-12), Vålerenga (2013-16), Start (2018-19), HamKam (2020-21), Rosenborg (2022-23), Omonia (2024). * Klubber som spiller: Fiksdal/Rekdal, Molde, Borussia Mönchengladbach, Lierse, Rennes, Hertha Berlin, Vålerenga * Landskamper/mål: 83/17 * Meritter som trener: Seriegull med Vålerenga (2005), NM-gull med Vålerenga (2002) og Aalesund (2009 og 2011). Ledet HamKam opp i Eliteserien (2021) * Aktuell: Er ferdig som trener for det kypriotiske laget Omonia etter litt over en måned i rollen.

De ble ansatt av sportsdirektøren Jesper Jansson. Han fikk sparken i Omonia Nicosia rett etterpå.

VG snakker med Jansson en time etter at bekreftelsen kom.

– Det er latterlig. Helt utrolig. Da jeg fikk sparken visste Geir og Kjetil at de levde på lånt tid, sier svensken.

– Klubbpresidenten har sine rådgivere. Jeg kunne sagt mye om dette. De har hatt seks trenere på to år. Helt utrolig, sier Jansson.

Rekdal og Geir Frigård har tidligere trent også HamKam og Rosenborg sammen. Hverken Rekdal eller Frigård har besvart VGs henvendelse onsdag.

Kjetil Knutsen fikk spørsmål om Rekdals sparking på pressekonferansen før Glimts møte med Ajax, hvor VG er til stede.

– Det forteller litt om hvordan mekanismene er. Når du har vært ansatt i 42 dager. Det forteller at det finnes ingen plan. Jeg tenkte tankene allerede da de ble ansatt og sportssjefen fikk sparken etter noen uker. Da tenker du at «nå brenner det kanskje litt under beina». Det er egentlig bare trist med tanke på å utvikle klubb, men også å behandle mennesker, sier Knutsen.

Erstatteren er allerede på plass. Giannis Anastasiou skal lede Omonioa videre.

