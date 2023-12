– Jeg tror at ti år i en sånn type jobb er passe. Jeg hadde ikke tenkt å være her så lenge da jeg begynte, sier Leif Øverland til VG.

Han bekrefter at han gir seg som administrerende direktør i Norsk Toppfotball. Han blir sittende i jobben frem til sommeren og har i utgangspunktet jobben frem til 1. august.

Øverland overtok jobben i 2013 etter Nils Røine, og kom da fra jobben som administrerende direktør i Fjord1.

Han vil være 66 år når han gir seg til sommeren.

– Det er jeg selv som har spurt om å gå litt tidligere. Jeg har noen forretningsideer som jeg ønsker å teste, sier Øverland.

På de ti årene han har vært sjef, har det skjedd mye i norsk toppfotball. Pandemi og innføringen av VAR er to av tingene, men Øverland selv trekker frem den økte satsingen på talentutvikling.

SNART SLUTT: Leif Øverland, her sammen med relativt nyansatt sportssjef i NTF Erik Hoftun. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Jeg og flere med meg var litt småskremt over at det ikke virket å være kult å trene 15–16-åringer, men at mange heller ønsket å trene lag i 4. divisjon. Vi har jobbet godt sammen om akademiklassifiseringen og i dag er det nesten 300 trener som har betalt for å jobbe med yngre lag, sier Øverland.

65-åringen mener det økte fokuset på spillerutvikling er en av grunnene til at Eliteserien nå er likt med dansk Superliga og foran Allsvenskan på UEFAs ranking.

Han mener norsk fotball kom styrket gjennom pandemien. I sin tid mener Øverland han har vært med på å lage en møteplass for klubbene.

Samtidig har VAR vært en utfordring.

– Dette har jeg diskutert mye med kolleger som er ledere i mellomstore ligaer i Europa. Det er mye læring å hente som vi må gjøre dette første året. Alle sier til meg at «vi hadde minst like store problemer som det du beskriver». Det er mange som har innkjøringsproblemer, sier Øverland.

– Jeg tror nok alle er enige i at det er flere riktige avgjørelser i år enn tidligere år. Samtidig har det vært for store utfordringer og det må vi gjøre noe med, sier Øverland om VAR.

Stillingen som Øverlands etterfølger ble lyst ut mandag. Selskapet Assessit står for rekrutteringsprosessen.

I utlysningen heter det blant annet:

«Vi mener rett person har god kunnskap om fotball og fotballmiljøet i Norge. Gode kommunikasjons- og forhandlingsevner, samt gode språkkunnskaper på engelsk, er også viktige kvalifikasjoner.»