Fredag er det duket for lokaloppgjør i fjæra. Adressa.no sender kampen for våre abonnenter.

Kampstart er 16.00, og vi starter sendingen 15.45.

Et oppgjør hvor RBK skal vise at de har kommet enda et steg videre under Kjetil Rekdal, mens Ranheim får en mulighet til igjen å yppe seg mot storebror.

RBK har så langt spilt tre kamper i vinter: 1–2 tap for Djurgården, 2–3-tap for Kristiansund, før Byåsen ble slått 7–2 tidligere denne uka.

Ranheim kommer til oppgjøret etter en 4–1-seier over Stjørdals Blink og 1–0 over Nardo.

NB! Sam Rogers er ventet å debutere for RBK i denne kampen. Sjansen er nok også stor for at danske Victor Jensen blir å finne på banen.