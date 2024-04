NFFs reaksjonsreglement åpner opp for at Disiplinærutvalget, etter påtale fra Påtalenemnda, kan ilegge en disiplinærreaksjon mot en spiller som begår en straffbar forseelse i tilknytning til kamp, uten at forseelsen ledet til utvisning.

Adgangen til å opprette disiplinærsak er imidlertid begrenset. Det er kun situasjoner som dommeren eller VAR ikke har sett og dermed ikke bedømt, som kan sanksjoneres av NFF i etterkant. Det er ikke mulig å iverksette disiplinærsak dersom dommeren har bedømt forseelsen.

I dette konkrete tilfellet ble Sarpsborg 08-spiller Jeppe Andersen tildelt gult kort for den aktuelle forseelsen. Dermed foreligger det ikke rettslig grunnlag for å iverksette disiplinærsak mot Andersen.