Og hvordan skal Liverpool finne den spesielle til å overta etter «The Normal One», som han beskrev seg selv den dagen han kom til Anfield i oktober 2015, og som han viste seg ikke å være.

Etter at van Dijk, etter cupseieren over Norwich søndag, uttalte at han er usikker på om han kommer til å være en del av Liverpools nye æra, har debatten rast.

– Det er et stort spørsmål ... vel, jeg vet ikke. Klubben har en stor jobb å gjøre. Mye vil endres. Jeg er spent på hvilken retning det vil gå, sa nederlenderen ifølge @TimesSport.

The Athletic skriver at van Dijk, Salah og Alexander-Arnold vil ha forsikringer om retningen Liverpool FC er på vei før de forlenger med klubben, og at deres forhandlingsposisjon «uten tvil blitt styrket av Klopps beslutning om å forlate klubben til sommeren».

Men tirsdag uttalte van Dijk seg ut på nytt, i en amerikansk fotballpodkast, og ønsket å presisere:

– La oss gjøre det klart. Jeg er 100 prosent knyttet til klubben, jeg elsker fansen. Dette er tatt helt ut av kontekst, sier han om uttalelsene i The Times.

– Det handler ikke om meg, det handler om oss. For fem dager siden snakket vi ikke engang om kontrakten min.

Onsdag venter Chelsea for serieleder Liverpool, og på tirsdagens pressekonferanse ble Jürgen Klopp spurt om det er fare for at laget går i oppløsning.

– For en uke siden visste ingen om hva jeg skulle gjøre, og det var også den gang 18 måneder igjen av kontrakten hans (van Dijks) – og ingen spurte. Gi spillerne tid til å tenke. Ingen trenger å bekymre seg, svarte tyskeren.

– Jeg visste at dette kom til å skje, for dere (i media) kan ikke vente med å stille spørsmål. Virgil svarte. Vi må alltid svare. Skriv hva du vil – denne klubben er 100 prosent stabil, sa Jürgen Klopp.

Assistent Pep Lijnders og Jürgen Klopp gestikulerer under en Europa League-kamp mot LASK i november 2023. Foto: PETER POWELL / EPA / NTB

Assistenttrenerne Pep Lijnders og Peter Krawietz, samt spillerutvikleren Vitor Matos, er også på vei ut. Det gjelder også den fysiske treneren Andreas Kornmayer og keepertreneren John Achterberg. Lijnders og Matos skal ha ambisjoner om egne managerkarrierer.

Planen skal være å utnevne en ny sportsdirektør først – etter Jörg Schmadtke som gir seg nå – før man finner en ny manager.

At van Dijk sier at han er usikker på fremtiden, bekymrer Liverpool Echos ekspert Stephen Killen.

– Fra februar vil Liverpool ikke ha noen sportsdirektør, og det midt i letingen etter manager. For dem som har 12–18 måneder igjen av kontraktene – hva skjer? Det tegner til å henge en dyster sky over det som venter i løpet av de kommende usikre månedene – og viser at ledersituasjonen må løses raskt, fortsetter Liverpool Echo-journalisten.

Han mener at van Dijk ved å si dette kan teste klubbens besluttsomhet og hvor viktig han er for laget.

Tidligere Liverpool-spiller Jason McAteer er også usikker på fremtiden til van Dijk, Alexander-Arnold og Salah. Han sier til beIN Sports:

– Vi vet at Mo Salah kan komme til å forlate ved slutten av sesongen. Trent Alexander-Arnold og Virgil van Dijk hadde signert nye avtaler om Klopp hadde vært der. Med en ny manager kan det gå den andre veien. Alt er usikkert.