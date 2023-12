Bildet til Adresseavisen torsdag ettermiddag levner ingen tvil: Alfred Johansson er på plass i Trondheim og på Lerkendal. Tidligere onsdag skrev VG at svensken er mannen som blir Rosenborgs nye hovedtrener.

Nå bekrefter Rosenborg at det blir pressekonferanse klokken 19.00 torsdag.

– Det går bra, bortsett fra at dere stjeler treneren vår!

David E. Bastian Møller følger FC København tett. Gjennom sin rolle som redaktør for magasinet Copenhagen Sundays, har han god kontroll på det meste som rører seg i den danske storklubben.

Derfor kan han også si noe om RBKs nye trener, som han irriterer seg litt over at nå forsvinner fra Danmark.

For nå er det «du och jag, Alfred» for Rosenborg. Alfred Johansson går fra Kongens by til forsøket på å reise en fallen storhet.

Et halvt år – minus to dager – etter at Kjetil Rekdal måtte gå, landet Johansson på Værnes torsdag ettermiddag.

– Alfred er en meget sympatisk, direkte og ærlig type. Jeg kjenner han som en som sier ting rett ut. Han virker også utrolig kompetent som trener, sier Møller til VG.

Johansson har de siste årene vært hovedtrener for et ungdomslag i København som har hatt stor suksess.

Tirsdag ble Galatasaray slått 6–0, og FCK vant gruppen som også inkluderte Bayern og Manchester United.

Allerede i oktober meldte Nettavisen og Nidaros at svensken var på lista. Flere medier omtalte RBK-styrets tur til København for å møte treneren.

Der skal den svenske 33-åringen snakket godt for seg. Det er en offensiv trener som sterkt ønsker å ta over jobben, som kommer til Lerkendal.

– Han er fra Ståle-skolen. Som nåværende sjeftrener Jacob Neestrup er han meget lik Ståle (Solbakken). Han er ærlig, direkte og ikke mediesky. Så er han kanskje litt mer avdempet enn Ståle og Neestrup. Men han spiller den fotball som FCK gjerne vil spille, sier Møller.

KØBEN-KJENNER: Ståle Solbakken vet godt av Alfred Johansson. Her fra tiden han selv var i FCK. Foto: Vidar Ruud / NTB

Han spiller 4–3–3, formasjonen som har definert RBKs opptur. Samtidig har den også vært gjenstand for diskusjon. Kjetil Rekdal fjernet seg fra formasjonen og gikk over til en 3–4–3-variant.

Utenfor Lerkendal torsdag møtte VG Gøran Sørloth. Klubbhelten kjenner Rosenborg bedre enn de aller fleste. Han mener Johansson er et spennende navn. Legenden håper RBK har fått tak i en ny Kjetil Knutsen eller Julian Nagelsmann.

– Det virker som vi har bestemt oss for at vi trenger noe nytt, og det i seg selv er jo veldig spennende. Jeg håper han kommer med den entusiasmen og gløden som vi trenger for å bygge opp noe igjen, sier Sørloth.

STILLE: Rolig dag på Brakka torsdag formiddag. Det vil trolig endre seg når Alfred Johansson er på plass i byen. Foto: Herman Folvik

Flere av Rosenborgs ledere er inne på klubbhuset Brakka torsdag. Samtidig er det en rekke medier som lusker rundt på utsiden i ti minusgrader. Blant dem Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli.

Han tror fansen tar nyheten med godt humør.

– Jeg tror det er et sug etter noe nytt, etter noe annet, etter mange veldig tunge måneder. Selv om det er en stor risiko og mange usikkerhetsmoment, så tror jeg at Alfred Johansson har stor støtte fra Trøndelag og fra supporterne fra start.

Ståle Solbakken kjenner Johansson fra sin tid i FCK. Overfor VG sier den norske landslagssjefen at han vil vente med å uttale seg til nyheten er bekreftet fra klubbene.

På podkasten «Fotballrådet» lettet han litt på sløret.

– Alfred er oppegående, han. Han har vært i FCK i to perioder, først i en periode og så var han innom noen Stockholm-klubber. Så kom han tilbake. Han kjenner jeg godt, men det får vi ta hvis han kommer til Norge, sier Solbakken.

I Danmark har Johansson vært trener for flere store talenter. Det aller mest kjente er nåværende Manchester Uited-spiss Rasmus Højlund.

Trønderavisen Nidaros besøkte nylig København, og fikk snakket med Emil Højlund - spissens bror. Han spiller nå under Johansson i FCK.

– Alfred var en av de som løftet Rasmus både som type og fotballspiller. Han er veldig takknemlig for det vet jeg, sier Emil Højlund.

STJERNE: Rasmus Højlund har hatt Alfred Johansson som trener i FCK. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters / NTB

– Som person er han empatisk, god med mennesker. Og så skal han vinne for enhver pris, fortsetter han.

Johansson har tidligere blitt intervjuet om Højlund i Manchester Evening News.

– Vi ler av sammenligningene med Haaland. Ja, han er spiss, venstrefot og blond. Men der stopper også likhetene, uttalte Johansson.

Ler gjør ikke Mini Jakobsen. RBK-legenden stiller spørsmål overfor TV 2 ved at en juniortrener uten A-lagserfaring skal ta over klubben.

Johansson er klart yngst av neste sesongs trenere i Eliteserien:

Møller i København mener den manglende erfaringen ikke skal bli noe problem.

– Man kan stille seg spørsmål om en U 19-trener kan gjøre jobben som hovedtrener, men han kommer fra en jobb hvor han har vært veldig omstillingsdyktig. De beste spillerne hans har hele tiden blitt hentet opp til A-laget. FCK har de siste årene hatt en ny strategi om at halvparten av A-laget skal være egne talenter. Da har han konsekvent manglet sine to-tre-fire beste spillere, sier Møller.

– Jeg vil tro det ligger en ambisjon om at de skal arbeide med de unge spillerne og utvikle de, sier han.