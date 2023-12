– Det er som en konsekvens av prosessen vi har hatt internt med veldig dårlig økonomi. Han gjør dette selv for å hjelpe oss, sier sportssjef Rune Lothe til VG.

Riise gir seg en uke etter at klubben mistet plassen i Toppserien. Avaldsnes berget egentlig plassen etter playoff mot TIL 2020, men innfridde ikke NFFs lisenskrav som følge av klubbøkonomien og ble tvangsflyttet ned til 1. divisjon.

– I dag skriver jeg med et tungt hjerte for å dele noen nyheter. Etter to utrolige år, har jeg bestemt meg for å trekke meg som trener for Avaldsnes sitt damelag, skriver han selv på Facebook.

– Etter mye tankevirksomhet har jeg innsett at min avgang kan bidra til klubbens fremtidige stabilitet og vekst. Jeg tok opp denne muligheten av egen fri vilje fordi jeg visste at dette kunne redde klubben og ikke minst trenerteamet mitt.

43-åringen hadde i utgangspunktet kontrakt ut 2024.

– Han har vært en hærfører som har skapt PR til både Haugalandet, Avaldsnes og kvinnefotballen. Vi er veldig fornøyde med innsatsen hans. Han har absolutt levert, sier sportssjef Lothe.

Tirsdag skrev Haugesunds Avis at «alt tydet på» at 43-åringen var ferdig i klubben. Dagbladet erfarte onsdag at Riise trekker seg.

Den tidligere Liverpool-helten ble hovedtrener i klubben for to år siden. I begge sesongene han har ledet laget, har toppserieplassen blitt reddet gjennom playoff.

Riise trente Flint Tønsberg i 2020 og 2021 før han ble ansatt i Avaldsnes.

Han har flest landskamper for Norge som spiller. Den tidligere venstrebacken spilte hele 110 kamper for det norske landslaget.